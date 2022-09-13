Литва усиливает гражданскую оборону. В стране увеличат количество укрытий и сирен

По словам Билотайте, сфера гражданской защиты в Литве была заброшена в течение многих лет Фото: vrm.lrv.lt

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сфера гражданской защиты была заброшена в течение многих лет, поэтому ее необходимо фундаментально модернизировать, "особенно в условиях текущего геополитического напряжения в регионе".

Кроме того, на практике подготовка касалась только локальных чрезвычайных ситуаций, а подготовка к военным угрозам принципиально не рассматривалась, добавила она.

Теперь в Литве планируют закупить 900 дополнительных сирен оповещения населения, договор заключен уже на 198 из них. Сеть оповещения через мобильные телефоны также расширят – по плану она должна охватывать 99% населения страны (сейчас этот показатель 67%).

Также в МВД Литвы предлагают увеличить количество укрытий, усовершенствовать функции гражданской защиты государства и отдельных муниципалитетов, назначить в муниципалитетах и министерствах компетентных специалистов по гражданской защите "с четкими полномочиями и обязанностями", проводить обучение населения.

Кроме того, в Литве хотят усилить подготовку на случай катастрофы на Белорусской АЭС, которая находится вблизи границы. Правительство Литвы утвердило план подготовки к возможной радиологической или ядерной аварии, включающей комплексные мероприятия. Как отмечают в МВД, подобный план подготовили впервые.