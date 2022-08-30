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Литва достроила забор на границе с Беларусью

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Протяженность барьера между Литвой и Беларусью более 500 км
Протяженность барьера между Литвой и Беларусью более 500 км
Фото: ЕРА

На границе Литвы и Беларуси завершили строительство забора с колючей проволокой протяженностью около 502 км. Об этом 29 августа сообщило информационное агентство Baltic News Service (BNS).

Власти Литвы заявили, что построенная стена призвана частично защитить государство от нелегальной миграции, с которой литовцы столкнулись в 2021 году: тогда из Беларуси в Литву незаконно прибыли почти 4,2 тысячи иностранцев. Литва обвинила в организации наплыва власти Беларуси и назвала это гибридной атакой.

BNS отмечает, что в последнее время число мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальной миграции способствуют сами белорусские чиновники, которые привозят иностранцев на границу и направляют их на территорию соседней страны, а также помогают мигрантам разрушить установленный барьер.

Контекст:

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

Отгородиться от Беларуси решила также и Польша, которая в начале лета установила 140-километровую стену на границе с РБ.

Теги: Беларусь, миграция, Литва, граница, Минск, пограничники, строительство, мигранты, стена, нелегалы, границы
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