Литва достроила забор на границе с Беларусью

Протяженность барьера между Литвой и Беларусью более 500 км Фото: ЕРА

Власти Литвы заявили, что построенная стена призвана частично защитить государство от нелегальной миграции, с которой литовцы столкнулись в 2021 году: тогда из Беларуси в Литву незаконно прибыли почти 4,2 тысячи иностранцев. Литва обвинила в организации наплыва власти Беларуси и назвала это гибридной атакой.

BNS отмечает, что в последнее время число мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.



По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальной миграции способствуют сами белорусские чиновники, которые привозят иностранцев на границу и направляют их на территорию соседней страны, а также помогают мигрантам разрушить установленный барьер.