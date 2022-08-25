Граница Украины должна быть оборудована так, как предлагали в проекте "Стена" – Жданов

Подписчики задали ему вопрос, как он видит "в идеале" украинско-российскую границу.

"Граница должна быть оборудована вот так, как нам предлагали в проекте "Стена". Это типовой проект для цивилизованных стран, и он, кстати, применяется в Европейском союзе точно", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что не сторонник ни израильского варианта, где шестиметровый забор и вышки с пулеметами, ни турецкого с их залитыми бетоном ограждениями высотой 3–4 метра.

"Граница должна быть оборудована по международным нормам и правилам. То есть это должен быть бетонный надолб, желоб и контрольно-следовая полоса, сетчатое ограждение с колючей проволокой. При необходимости она может быть усилена", – объяснил Жданов.

По словам эксперта, главная задача границы – не давать возможности незаконно ее пересечь в неустановленном месте.

"Граница должна быть напичкана системами охраны и наблюдения. Вот в чем дело. И этот проект границы включал в себя постройку специальных сооружений для контроля за границей вплоть до создания долговременных огневых точек, которые работают в автоматическом режиме", – отметил Жданов.

14 августа Яценюк ответил на обвинения Жданова в том, что проект "Стена" не защищает от масштабной агрессии России. "Он не предназначен для того, чтобы сдерживать масштабную агрессию. Но именно по таким проектам страны – члены Европейского союза начали строительство аналогичных государственных границ. Также он не сказал правду о том, что за время моего премьерства было потрачено 422 млн грн на строительство государственной границы. А в целом после того, как я оставил пост премьер-министра Украины шесть лет назад, было потрачено 2,5 млрд грн", – подчеркнул политик.