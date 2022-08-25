Граница Украины должна быть оборудована так, как предлагали в проекте "Стена" – Жданов

Подписчики задали ему вопрос, как он видит "в идеале" украинско-российскую границу.
"Граница должна быть оборудована вот так, как нам предлагали в проекте "Стена". Это типовой проект для цивилизованных стран, и он, кстати, применяется в Европейском союзе точно", – сказал Жданов.
Он подчеркнул, что не сторонник ни израильского варианта, где шестиметровый забор и вышки с пулеметами, ни турецкого с их залитыми бетоном ограждениями высотой 3–4 метра.
"Граница должна быть оборудована по международным нормам и правилам. То есть это должен быть бетонный надолб, желоб и контрольно-следовая полоса, сетчатое ограждение с колючей проволокой. При необходимости она может быть усилена", – объяснил Жданов.
По словам эксперта, главная задача границы – не давать возможности незаконно ее пересечь в неустановленном месте.
"Граница должна быть напичкана системами охраны и наблюдения. Вот в чем дело. И этот проект границы включал в себя постройку специальных сооружений для контроля за границей вплоть до создания долговременных огневых точек, которые работают в автоматическом режиме", – отметил Жданов.
14 августа Яценюк ответил на обвинения Жданова в том, что проект "Стена" не защищает от масштабной агрессии России. "Он не предназначен для того, чтобы сдерживать масштабную агрессию. Но именно по таким проектам страны – члены Европейского союза начали строительство аналогичных государственных границ. Также он не сказал правду о том, что за время моего премьерства было потрачено 422 млн грн на строительство государственной границы. А в целом после того, как я оставил пост премьер-министра Украины шесть лет назад, было потрачено 2,5 млрд грн", – подчеркнул политик.
Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.
В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.
Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.
По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.
Стены, которая бы надежно защитила Украину от страны-агрессора, не существует, заявлял 5 мая 2021 года в интервью "РБК-Украина" глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.