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Яценюк про обвинения Жданова: Ни дня после отставки с должности премьер-министра Украины я не проживал за границей

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Арсений Яценюк: Эксперт Жданов распространил обо мне наглую ложь
Арсений Яценюк: Эксперт Жданов распространил обо мне наглую ложь
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Военный эксперт Олег Жданов в своем YouTube-канале заявил 13 августа, что бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума по безопасности (КФБ) Арсений Яценюк может жить в американском Вашингтоне – якобы об этом ему рассказал еще до массированной агрессии России в Украине гид в США. 14 августа Яценюк опубликовал в своем Facebook видео, в котором сообщил, что слова Жданова о нем – ложь, и он не жил и не живет за границей.

"Эксперт Жданов распространил обо мне наглую ложь. Ложь о том, что вроде бы я проживаю в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, что вроде бы у меня там есть недвижимость. И что вроде бы я уехал из Украины, – заявил Яценюк. – Это ложь. Ни дня после отставки с должности премьер-министра Украины я не проживал за границей. Ни дня после начала масштабной агрессии нациста [президента РФ Владимира] Путина против Украины я не уезжал из Украины. Был вместе с Украиной, с украинским народом и делал то, что он меня зависит для помощи нашей армии и нашей стране".

Политик подчеркнул, что он сам и его фонд перечисляют деньги для украинской армии.

"Мой фонд и я лично перечислили около 30 млн грн как Вооруженным силам Украины, так и на приобретение тепловизоров, шлемов, бронежилетов, даже масла для автомобилей", – перечислил экс-премьер и добавил, что дал сотни интервью иностранным СМИ, чтобы руководство этих стран помогало Украине.

Яценюк отметил, что ложь против него распостраняют много лет российские пропагандисты. Он также ответил на обвинения Жданова в том, что проект "Стена" не защищает от масштабной агрессии России.

"Он не предназначен для того, чтобы сдерживать масштабную агрессию. Но именно по таким проектам страны-члены Европейского союза начали строительство аналогичных государственных границ. Также он не сказал правду о том, что за время моего премьерства было потрачено 422 млн грн на строительство государственной границы. А в целом после того, как я оставил пост премьер-министра Украины шесть лет назад, было потрачено 2,5 млрд грн", – подчеркнул политик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го, до этого был спикером Верховной Рады (2007–2008), главой МИД Украины (2007), министром экономики (2005–2006).

Теги: США, Арсений Яценюк, Вашингтон, проект Стена, война России против Украины, Олег Жданов
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