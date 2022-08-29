Мужчины, которые постоянно живут за границей, могут покинуть Украину при наличии специальной отметки в паспорте – Госпогранслужба

Как пояснили пограничники, основаниями для выезда, согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины", могут стать:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин призывного возраста заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.