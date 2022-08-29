ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мужчины, которые постоянно живут за границей, могут покинуть Украину при наличии специальной отметки в паспорте – Госпогранслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Госпогранслужбе пояснили, на основании каких документов могут выехать живущие за границей украинцы призывного возраста
В Госпогранслужбе пояснили, на основании каких документов могут выехать живущие за границей украинцы призывного возраста
Фото: depositphotos.com

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся гражданами Украины, но проживающие за границей, могут выехать из страны в военное время при наличии соответствующей отметки в паспорте. Об этом сообщает 29 августа Государственная пограничная служба Украины.

Как пояснили пограничники, основаниями для выезда, согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины", могут стать:

  • отметка миграционной службы "Постоянное проживание в "...";
  • печать миграционной службы "Оформлен выезд на постоянное проживание" с указанием названия страны и даты;
  • отметка дипломатического учреждения Украины "Постоянное проживание в "..." либо "Принят на консульский учет";
  • справка о нахождении на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0BCpGCGbevA25mHiu8inGV35oXBPWgX6XjD8BcnVUkjKbgA8gatDrRnDZwz4kp3W8l

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин призывного возраста заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: граница, Госпогранслужба, паспорт, мобилизация, пограничники, военное положение, война России против Украины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (60597)
2
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52599)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (45480)
4
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38425)
5
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (34606)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (30939)
7
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24825)
8
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (20981)
 
 
 
 