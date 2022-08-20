В списке фигурантов расследования ГБР по "Батальону Монако" более 80 человек – СМИ

16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Его автор, Михаил Ткач, заявил, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу".

17 августа ГБР сообщило о начале досудебного расследования по фактам, опубликованным в журналистском расследовании. "Украинская правда" пишет, что производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины: "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В опубликованном "Украинской правдой списке:

Абрамович Игорь Александрович

Абрамович Елена Анатольевна

Столар Михаил Леонидович

Столар Вадим Михайлович

Суркис Игорь Рахмилевич

Пузанов Александр Геннадиевич

Вязмикин Сергей Анатольевич

Вязмикина Оксана Александровна

Ермолаев Вадим Владимирович

Мосцевый Алексей Александрович

Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна

Карпюк Артур Теофилович

Головешко Петр Иванович

Вафин Вадим Александрович

Мельничук Наталя Николаевна

Шарфиов Тимур Юсуб Огли

Гольдштейн Юрий Александрович

Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна

Ядловский Николай Владимирович

Котилевская Алеся Ивановна

Бойко Алексей Григорович

Скоробагач Владимир Иванович

Скоробогач Мария Владимировна

Скоробагач Лилия Федоровна

Грицак Юрий Петрович

Дегтяр Наталия Геннадиевна

Дегтяр Екатерина Владимировна

Марцинюк Евгений Александрович

Лауринаичуте Яна Андреевна

Божик Василий Васильевич

Титаренко Олег Николаевич

Ковалева Наталия Александровна

Ковалев Александр Михайлович

Коваленко Наталия Викторовна

Минакова Яна Георгиевна

Минакова Алена Андреевна

Лученко Валентина Николаевна

Марчук Ирина Александровна

Табалов Сергей Александрович

Табалов Андрей Александрович

Табалова Ксения Викторовна

Цимбалова Елена Федоровна

Винниченко Анна Александровна

Назаренко Владислав Сергеевич

Назаренко Сергей Леонидович

Величко Юрий Васильевич

Шевченко Сергей Игоревич

Вернудин Олег Иванович

Тищенко Елена Александровна

Девятов Денис Алексиевич

Астапов Андрей Юрьевич

Астапова Наталья Сергеевна

Барабаш Дмитрий Викторович

Станевичус Алина Эдгаровна

Храмцов Александр Владимирович

Каливошко Эдуард Михайлович

Бородулина Юлия Олеговна

Андриканич Кристина Ивановна

Боярчук Игорь Степанович

Данылив Борис Васильевич

Веретенников Виталий Сергеевич

Рудь Николай Владимирович

Рабенко Анна Юрьевна

Глоба Анатолий Михайлович

Афонина Анна Рубиновна

Александров Дмитрий Андреевич

Александров Андрей Николаевич

Губан Сергей Николаевич

Ковтун Виктория Витальевна

Оксаметна Валерия Геннадиевна

Хомутынник Юрий Юрьевич

Хомутынник Виталий Юрьевич

Чернец Юрий Петрович

Назарко Роксоляна Олеговна

Мацюк Юлия Олеговна

Цимбалова Ирина Анатольевна

Щербановский Андрей Анатолиевич

Шевченко Валентина Александровна

Шевченко Оксана Николаевна

Баран Сергей Васильевич

Алексеенко Виталий Федорович

Мухалов Андрей Сергеевич

Эйдельнант Андрей Юрьевич

Завадская Наталья Андреевна.