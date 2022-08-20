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В списке фигурантов расследования ГБР по "Батальону Монако" более 80 человек – СМИ

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ГБР проверяет информацию из расследования УП об "элитных беженцах"
ГБР проверяет информацию из расследования УП об "элитных беженцах"
Скриншот: Українська правда / YouTube

В списке фигурантов расследования Госбюро расследований (ГБР) по факту выезда в Княжество Монако военнообязанных граждан Украины во время российской агрессии – бизнесмены, народные депутаты и члены их семей. Список опубликовала 19 августа "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Его автор, Михаил Ткач, заявил, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу". 

17 августа ГБР сообщило о начале досудебного расследования по фактам, опубликованным в журналистском расследовании. "Украинская правда" пишет, что производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины: "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В опубликованном "Украинской правдой списке: 

  • Абрамович Игорь Александрович
  • Абрамович Елена Анатольевна
  • Столар Михаил Леонидович
  • Столар Вадим Михайлович
  • Суркис Игорь Рахмилевич
  • Пузанов Александр Геннадиевич
  • Вязмикин Сергей Анатольевич
  • Вязмикина Оксана Александровна
  • Ермолаев Вадим Владимирович
  • Мосцевый Алексей Александрович
  • Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
  • Карпюк Артур Теофилович
  • Головешко Петр Иванович
  • Вафин Вадим Александрович
  • Мельничук Наталя Николаевна
  • Шарфиов Тимур Юсуб Огли
  • Гольдштейн Юрий Александрович
  • Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна
  • Ядловский Николай Владимирович
  • Котилевская Алеся Ивановна
  • Бойко Алексей Григорович
  • Скоробагач Владимир Иванович
  • Скоробогач Мария Владимировна
  • Скоробагач Лилия Федоровна
  • Грицак Юрий Петрович
  • Дегтяр Наталия Геннадиевна
  • Дегтяр Екатерина Владимировна
  • Марцинюк Евгений Александрович
  • Лауринаичуте Яна Андреевна
  • Божик Василий Васильевич
  • Титаренко Олег Николаевич
  • Ковалева Наталия Александровна
  • Ковалев Александр Михайлович
  • Коваленко Наталия Викторовна
  • Минакова Яна Георгиевна
  • Минакова Алена Андреевна
  • Лученко Валентина Николаевна
  • Марчук Ирина Александровна
  • Табалов Сергей Александрович
  • Табалов Андрей Александрович
  • Табалова Ксения Викторовна
  • Цимбалова Елена Федоровна
  • Винниченко Анна Александровна
  • Назаренко Владислав Сергеевич
  • Назаренко Сергей Леонидович
  • Величко Юрий Васильевич
  • Шевченко Сергей Игоревич
  • Вернудин Олег Иванович
  • Тищенко Елена Александровна
  • Девятов Денис Алексиевич
  • Астапов Андрей Юрьевич
  • Астапова Наталья Сергеевна
  • Барабаш Дмитрий Викторович
  • Станевичус Алина Эдгаровна
  • Храмцов Александр Владимирович
  • Каливошко Эдуард Михайлович
  • Бородулина Юлия Олеговна
  • Андриканич Кристина Ивановна
  • Боярчук Игорь Степанович
  • Данылив Борис Васильевич
  • Веретенников Виталий Сергеевич
  • Рудь Николай Владимирович
  • Рабенко Анна Юрьевна
  • Глоба Анатолий Михайлович
  • Афонина Анна Рубиновна
  • Александров Дмитрий Андреевич
  • Александров Андрей Николаевич
  • Губан Сергей Николаевич
  • Ковтун Виктория Витальевна
  • Оксаметна Валерия Геннадиевна
  • Хомутынник Юрий Юрьевич
  • Хомутынник Виталий Юрьевич
  • Чернец Юрий Петрович
  • Назарко Роксоляна Олеговна
  • Мацюк Юлия Олеговна
  • Цимбалова Ирина Анатольевна
  • Щербановский Андрей Анатолиевич
  • Шевченко Валентина Александровна
  • Шевченко Оксана Николаевна
  • Баран Сергей Васильевич
  • Алексеенко Виталий Федорович
  • Мухалов Андрей Сергеевич
  • Эйдельнант Андрей Юрьевич
  • Завадская Наталья Андреевна.
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, за исключением особо оговоренных условий.

Теги: Андрей Табалов, Игорь Суркис, Монако, военное положение, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Владимир Скоробагач, расследование, олигархи, Государственное бюро расследований, Елена Тищенко, Украинская правда, Александр Пузанов, ГБР, Игорь Абрамович
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