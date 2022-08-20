В списке фигурантов расследования ГБР по "Батальону Монако" более 80 человек – СМИ

16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Его автор, Михаил Ткач, заявил, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу".
17 августа ГБР сообщило о начале досудебного расследования по фактам, опубликованным в журналистском расследовании. "Украинская правда" пишет, что производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины: "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
В опубликованном "Украинской правдой списке:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмилевич
- Пузанов Александр Геннадиевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мосцевый Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталя Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Алеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорович
- Скоробагач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробагач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтяр Наталия Геннадиевна
- Дегтяр Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталия Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталия Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Елена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексиевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичус Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканич Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Данылив Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметна Валерия Геннадиевна
- Хомутынник Юрий Юрьевич
- Хомутынник Виталий Юрьевич
- Чернец Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цимбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатолиевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна.
Контекст:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, за исключением особо оговоренных условий.