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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Батальон Монако". "Украинская правда" выпустила фильм об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Видео

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Один из курортов на юге Франции журналисты сравнивают с Конча-Заспой
Один из курортов на юге Франции журналисты сравнивают с Конча-Заспой
Скриншот: Українська правда / YouTube

Вечером 16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье.

В описании к видео говорится, что издание получало сообщения о "неприлично большом количестве" украинских "VIP-беженцев" в Монако, Монте-Карло и Ницце. 

"Звучали разные фамилии и разные адреса. Но мы решили, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И по дороге в Турцию и яхты российских олигархов заехали на несколько дней на Лазурное побережье. Увиденное сильно контрастирует с тем, что шестой месяц уже переживают Украина и украинцы. Лазурный берег исторически – одно из излюбленных мест для летнего отдыха мировых элит. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили пересидеть войну именно там, на глазах у всего мира. Миру, который сейчас помогает сделать Украину крепче. Худшей антирекламы, кажется, чем Bentley и Maybach последних моделей на украинских номерах, не найти", – считают в СМИ.

Автор расследования – журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. В материале фигурирует ряд известных украинских бизнесменов. Так, Ткач говорит, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу". 

В фильме фигурирует несколько имен нардепов из запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Игорь Абрамович и Вадим Столар. Абрамович, согласно расследованию, может арендовать в Кап-Ферра виллу, которая принадлежит российскому банкиру Борису Давлетьярову. Абрамовича журналисты увидели на одной из улиц Кап-Ферра.  

Также съемочная группа зафиксировала заход к берегам Монако яхты украинского бизнесмена Константина Жеваго, который занимает третье место а рейтинге богатейших украинцев по версии "Forbes Украина" за 2021 год. Яхта имеет надпись "Z" на борту. Название не имеет отношения к одному из символов российского вторжения в Украину, заявляли в пресс-службе Жеваго изданию "Forbes Украина" еще в июне. "Название соответствует первой букве английской транслитерации фамилии семьи Жеваго (Zhevago)", – говорилось в сообщении. Бизнесмен, согласно релизу, не планировал менять название яхты.

Журналисты заметили его на борту этой яхты в Монако и сняли на видео с помощью дрона. В порт яхта не заходила, простояв у берегов Монако несколько дней. Жеваго с 2019 года разыскивает Госбюро расследований. Ведомство заявляло 15 июля, что Интерпол объявил его в международный розыск, но пресс-служба бизнесмена проинформировала, что это не соответствует действительности.

видео

Видео: Українська правда / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Интерпол, Монако, Вадим Столар, Константин Жеваго, расследование, олигархи, курорт, Монте-Карло, война России против Украины, Конча-Заспа, миллиардер, Украинская правда, Михаил Ткач, Игорь Абрамович
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