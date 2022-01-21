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ДЕНЬГИ

Аукцион по продаже здания "Киевмедпрепарата" обнажил проблемы в вопросах продажи арестованного имущества олигархов – СМИ

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АО "Киевмедпрепарат" входит в фармкорпорацию "Артериум" Константина Жеваго
АО "Киевмедпрепарат" входит в фармкорпорацию "Артериум" Константина Жеваго
Фото: censor.net

Торги, на которых должны были продать нежилое помещение в Киеве, на улице Саксаганского, площадью 10,2 тыс. м², принадлежащее АО "Киевмедпрепарат", заблокированы на основании постановления следственного судьи Святошинского районного суда города Киева, пишет в статье для "Бизнес.Цензор" журналист Андрей Бондаренко.

Автор отметил, что аукцион проводился на основании решений по судебным делам №910/21578/16 и №910/20709/16, а деньги от продажи этой недвижимости должны были пойти на погашение задолженности перед Национальным банком Украины со стороны обанкротившегося банка "Финансы и кредит", акционером которого был бизнесмен Константин Жеваго.

Исполнительная служба, по данным журналиста, уже больше года проводит аукционы по продаже активов предприятия "Киевмедпрепарат", входящего в фармацевтическую корпорацию "Артериум", связываемую с Жеваго.

"Реализация имущества "Киевмедпрепарата" обнажила две существенные проблемы в вопросах продажи арестованного имущества, которое ранее принадлежало олигархам, но было изъято у них по решению судов для погашения их долгов. Первая – низкая цена продажи активов. Удивительно, что в данном случае согласие на продажу, деньги от которой должны идти на погашение долгов перед НБУ, давал сам регулятор. Вторая проблема – согласие на продажу имущества компаниям, косвенно принадлежащим тому, кто и создал для НБУ эти проблемы, а именно – акционеру неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" Константину Жеваго. При этом случай с "Киевмедпрепаратом" – не единственный. За последние несколько лет накопилось много фактов, когда компании, прямо или косвенно связанные с олигархом, участвуют в торгах, где покупают либо права требования к компаниям из состава финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", либо имущество, являющееся обеспечением по этим кредитам", – объяснил журналист.

Он сообщил, что недвижимость "Киевмедпрепарата" продавалась не единым комплексом, а частями, что позволило бывшему владельцу фактически за бесценок и без конкуренции скупить свое имущество. Победителем аукционов во всех случаях стало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость", которое относится к группе компаний Жеваго. Кроме него, к торгам была допущена только одна компания – "ЗВ Риэлти", которую тоже связывают с Жеваго.

Компания купила пять зданий, сконцентрировав в своих руках не только сами сооружения, но и общие для всех объектов на территории "Киевмедпрепарата" коммуникации. Журналист подчеркивает, что самый большой корпус теперь не интересен другим инвесторам и его выставили на продажу по рекордно низкой цене – $450 за м2, несмотря на то, что объект находится в центре столицы. При этом стартовая цена на недвижимость в 40 км от центра Киева на начальных этапах строительства составляет от $650 за 1 м2.

В общей сложности за пять корпусов предприятия площадью 4,5 тыс. м2 структуры, связанные с Жеваго, заплатили 85 млн грн, то есть $680 за 1 м2.

Теги: недвижимость, аукцион, Константин Жеваго, олигархи, финансы, имущество, торги
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