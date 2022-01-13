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ГБР сообщило об аресте 100% акций завода "Большевик"

Отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства, отметили в ГБР
Отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства, отметили в ГБР
Фото: wikimedia.org

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины в ходе приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик").

Об этом 13 января сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР устанавливают "обстоятельства незаконного отчуждения" завода из госсобственности "по заниженной стоимости", что "нанесло экономический ущерб государственным интересам".

"Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что 11 января следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" с целью "сохранения указанного вещественного доказательства".

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млрд грн. ФГИ Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн.

О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи Первого киевского машиностроительного завода.

В конце декабря, рассмотрев повторное заявление о концентрации победителя аукциона, АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс" приобрести пакет акций АО "Первый киевский машиностроительный завод".

В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают "исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". В частности, комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" 2 ноября.

По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс. грн, руководитель – Игорь Хижняк.

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