АМКУ разрешил победителю конкурса приобрести "Большевик"

Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр АМКУ.

"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" – победителем аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, комитет предоставил соответствующее разрешение", – говорится в сообщении.

В середине ноября АМКУ оставил без рассмотрения первое заявление ООО "Дженерал Коммерс". В его материалах "не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения", подчеркнули в комитете.

Отмечается, что ООО "Дженерал Коммерс" устранило недостатки и подало повторное заявление в конце ноября.

"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый киевский машиностроительный завод", – добавили в АМКУ.

В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают "исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". В частности, комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" 2 ноября.

По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс. грн, руководитель – Игорь Хижняк.