АМКУ разрешил победителю конкурса приобрести "Большевик"

Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр АМКУ.
"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" – победителем аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, комитет предоставил соответствующее разрешение", – говорится в сообщении.
В середине ноября АМКУ оставил без рассмотрения первое заявление ООО "Дженерал Коммерс". В его материалах "не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения", подчеркнули в комитете.
Отмечается, что ООО "Дженерал Коммерс" устранило недостатки и подало повторное заявление в конце ноября.
"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый киевский машиностроительный завод", – добавили в АМКУ.
В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают "исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". В частности, комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.
АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" 2 ноября.
По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс. грн, руководитель – Игорь Хижняк.
Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".
Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. ФГИ Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн), отметили в АМКУ.
О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".
Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".
Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.
Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.
В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи "Первого киевского машиностроительного завода".