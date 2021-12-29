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АМКУ разрешил победителю конкурса приобрести "Большевик"

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АМКУ рассмотрел повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс"
АМКУ рассмотрел повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс"
Фото: Антимонопольний комітет України / Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Дженерал Коммерс", которое стало победителем конкурса Фонда госимущества (ФГИ), приобрести пакет акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик").

Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр АМКУ.

"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" – победителем аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, комитет предоставил соответствующее разрешение", – говорится в сообщении.

В середине ноября АМКУ оставил без рассмотрения первое заявление ООО "Дженерал Коммерс". В его материалах "не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения", подчеркнули в комитете.

Отмечается, что ООО "Дженерал Коммерс" устранило недостатки и подало повторное заявление в конце ноября.

"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый киевский машиностроительный завод", – добавили в АМКУ.

В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают "исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". В частности, комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" 2 ноября.

По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс. грн, руководитель – Игорь Хижняк.

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. ФГИ Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн), отметили в АМКУ.

О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи "Первого киевского машиностроительного завода".

Теги: Киев, Украина, АМКУ, аукцион, конкурс, Антимонопольный комитет, исследование, приватизация, продажа, нарушение, завод Большевик
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