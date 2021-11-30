Фонд гарантирования вкладов подал иски к владельцам и заемщикам ликвидированных банков на 97 млрд грн

В декабре 2031 года Фонд должен будет выплатить по долгам 111,1 млрд грн, из них 64,16 млрд грн – проценты Фото: ubr.ua

Общее количество ответчиков, которые являются связанными с этими банками лицами, – 816 человек.

"Кроме того, фонд предъявил 26 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,9 млрд грн. Но все эти цифры не отменяют печальных прогнозов – уже через 10 лет дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн. И что примечательно, такому плачевному положению фонд обязан нескольким бизнесменам-банкирам — Николаю Лагуну, Константину Жеваго, Григорию Гуртовому, Леониду Климову. Их же банки получали наибольшие объемы рефинансирования от НБУ", – подчеркивается в статье.

Агентство напомнило, что в начале 2014 года в Украине было 180 банков, но в течение трех лет неплатежеспособными были признаны 88 из них.

"Чистка банковской системы была высоко оценена МВФ, однако очень больно ударила по Фонду гарантирования вкладов, который не успевал удовлетворять пострадавших вкладчиков. Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков по Фонду направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. Соответственно, в 2014–2017 годах фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10–14% годовых. Сегодня фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой – по состоянию на 1 апреля 2021 года состоит из задолженности по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015–2016 годах в сумме 68,9 млрд грн", – отметили авторы материала.

В декабре 2031 года Фонд должен будет выплатить по долгам 111,1 млрд грн, из них 64,16 млрд грн – проценты.

"По расчетам рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн. Львиную долю обязательств фонд получил "благодаря" 10 лопнувшим банкам – на них приходится 89,6 млрд грн долгов перед вкладчиками. К примеру, 15,8 млрд грн досталось от "Дельта Банка", 10 млрд грн – от банка "Финансы и Кредит", 4,8 млрд грн от "Платинум Банка", 4,2 млрд грн – "Имексбанка", 3,8 млрд грн – от банка "Финансовая инициатива", 3,7 млрд грн – от банка "Надра", 2,9 млрд грн – от банка "Форум", 2,7 млрд грн – от банка "Хрещатик", 2,6 млрд грн – от "Брокбизнесбанка". Самым ярким антигероем здесь оказался собственник "Дельта Банка" Николай Лагун: имущество экс-банкира на 700 млн грн арестовано по решению суда, кредиторы же потеряли почти 36 млрд грн", – подчеркнули в "РБК-Украина".

Среди банков-"лидеров" по кредитам – "Надра" Дмитрия Фирташа, который должен Национальному банку 9,8 млрд грн, "Дельта банк" Николая Лагуна (8 млрд грн), "Финансы и кредит" Константина Жеваго (6,3 млрд грн), "Имекс-банк" Леонида Климова (3,4 млрд грн). Все остальные банки в сумме должны НБУ 7,5 млрд грн. Об этом пять лет назад заявляла тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гончарова, но за это время почти никто из должников не попал в суд, пишет агентство.

"Кто-то в лучшем случае скрывается от правоохранительных органов за рубежом, а кто-то продолжает активно работать в Украине и даже выступать на форумах об успешном бизнесе. Как, например, бизнесмен Василий Хмельницкий, купивший за 1,43 млрд грн на аукционе Фонда госимущества завод "Большевик". Как сообщает издание "Зеркало недели", средства на покупку 35 га земли под предприятием могли быть получены в результате "вымывания" денег из обанкротившегося банка "Крещатик", – отмечают авторы статьи.

По данным экономического журналиста Сергея Лямца, весь 2015 год и вплоть до 1 апреля 2016 года они получали кредиты на свои компании, а также продавали банку "мусорные" облигации.

"По официальной оценке, из банка выведены порядка 7 млрд грн. Перевожу: Хмельницкий и Иванов украли из банка "Хрещатик" миллиарды гривен перед тем, как его положить", – заявил Лямец и сообщил, что деньги направили на строительные проекты.

Долги ФГВФЛ перед вкладчиками почти в два раза превышают сумму сделки по заводу "Большевик" и составляют 2,7 млрд грн, подчеркивает "РБК-Украина".

"Их заплатят украинские налогоплательщики. Как и заплатят 15,8 млрд грн долгов Николая Лагуна, который на аффилированные компании вывел из собственного банка более 4 млрд грн. Пока в судах рассматриваются десятки исков Фонда гарантирования вкладов на почти 100 млрд грн, главные виновники событий продолжают вести бизнес в Украине и попадать на страницы журналов как успешные бизнесмены", – резюмирует агентство.