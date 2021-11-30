ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фонд гарантирования вкладов подал иски к владельцам и заемщикам ликвидированных банков на 97 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В декабре 2031 года Фонд должен будет выплатить по долгам 111,1 млрд грн, из них 64,16 млрд грн проценты
В декабре 2031 года Фонд должен будет выплатить по долгам 111,1 млрд грн, из них 64,16 млрд грн – проценты
Фото: ubr.ua

За три квартала 2021 года Фонд гарантирования вкладов физлиц должен компенсировать кредиторам обанкротившихся банков более 3 млрд грн, пишет "РБК-Украина". По данным агентства, на 1 октября ФГВФЛ подал 69 исков к 44 банкам на общую сумму 97 млрд грн.

Общее количество ответчиков, которые являются связанными с этими банками лицами, – 816 человек. 

"Кроме того, фонд предъявил 26 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,9 млрд грн. Но все эти цифры не отменяют печальных прогнозов – уже через 10 лет дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн. И что примечательно, такому плачевному положению фонд обязан нескольким бизнесменам-банкирам — Николаю Лагуну, Константину Жеваго, Григорию Гуртовому, Леониду Климову. Их же банки получали наибольшие объемы рефинансирования от НБУ", – подчеркивается в статье. 

Агентство напомнило, что в начале 2014 года в Украине было 180 банков, но в течение трех лет неплатежеспособными были признаны 88 из них. 

"Чистка банковской системы была высоко оценена МВФ, однако очень больно ударила по Фонду гарантирования вкладов, который не успевал удовлетворять пострадавших вкладчиков. Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков по Фонду направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. Соответственно, в 2014–2017 годах фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10–14% годовых. Сегодня фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой – по состоянию на 1 апреля 2021 года состоит из задолженности по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015–2016 годах в сумме 68,9 млрд грн", – отметили авторы материала.

В декабре 2031 года Фонд должен будет выплатить по долгам 111,1 млрд грн, из них 64,16 млрд грн – проценты.

"По расчетам рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн. Львиную долю обязательств фонд получил "благодаря" 10 лопнувшим банкам – на них приходится 89,6 млрд грн долгов перед вкладчиками. К примеру, 15,8 млрд грн досталось от "Дельта Банка", 10 млрд грн – от банка "Финансы и Кредит", 4,8 млрд грн от "Платинум Банка", 4,2 млрд грн – "Имексбанка", 3,8 млрд грн – от банка "Финансовая инициатива", 3,7 млрд грн – от банка "Надра", 2,9 млрд грн – от банка "Форум", 2,7 млрд грн – от банка "Хрещатик", 2,6 млрд грн – от "Брокбизнесбанка". Самым ярким антигероем здесь оказался собственник "Дельта Банка" Николай Лагун: имущество экс-банкира на 700 млн грн арестовано по решению суда, кредиторы же потеряли почти 36 млрд грн", – подчеркнули в "РБК-Украина".

Среди банков-"лидеров" по кредитам – "Надра" Дмитрия Фирташа, который должен Национальному банку 9,8 млрд грн, "Дельта банк" Николая Лагуна (8 млрд грн), "Финансы и кредит" Константина Жеваго (6,3 млрд грн), "Имекс-банк" Леонида Климова (3,4 млрд грн). Все остальные банки в сумме должны НБУ 7,5 млрд грн. Об этом пять лет назад заявляла тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гончарова, но за это время почти никто из должников не попал в суд, пишет агентство. 

"Кто-то в лучшем случае скрывается от правоохранительных органов за рубежом, а кто-то продолжает активно работать в Украине и даже выступать на форумах об успешном бизнесе. Как, например, бизнесмен Василий Хмельницкий, купивший за 1,43 млрд грн на аукционе Фонда госимущества завод "Большевик". Как сообщает издание "Зеркало недели", средства на покупку 35 га земли под предприятием могли быть получены в результате "вымывания" денег из обанкротившегося банка "Крещатик", – отмечают авторы статьи.

По данным экономического журналиста Сергея Лямца, весь 2015 год и вплоть до 1 апреля 2016 года они получали кредиты на свои компании, а также продавали банку "мусорные" облигации.

"По официальной оценке, из банка выведены порядка 7 млрд грн. Перевожу: Хмельницкий и Иванов украли из банка "Хрещатик" миллиарды гривен перед тем, как его положить", – заявил Лямец и сообщил, что деньги направили на строительные проекты.

Долги ФГВФЛ перед вкладчиками почти в два раза превышают сумму сделки по заводу "Большевик" и составляют 2,7 млрд грн, подчеркивает "РБК-Украина".

"Их заплатят украинские налогоплательщики. Как и заплатят 15,8 млрд грн долгов Николая Лагуна, который на аффилированные компании вывел из собственного банка более 4 млрд грн. Пока в судах рассматриваются десятки исков Фонда гарантирования вкладов на почти 100 млрд грн, главные виновники событий продолжают вести бизнес в Украине и попадать на страницы журналов как успешные бизнесмены", – резюмирует агентство.

Теги: Фонд гарантирования вкладов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (303415)
2
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (256046)
3
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (110782)
4
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (109758)
5
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (105103)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (65953)
7
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (59983)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (58036)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS