Жеваго: Путин – военный преступник, которому предстоит понести наказание

Жеваго подчеркнул, что его предприятия не ведут бизнес с РФ уже больше 10 лет Фото: zhevago.info

"Путин – военный преступник, которому предстоит понести наказание. Война, которая сейчас происходит в Украине, – это большое горе и геноцид украинского народа. Я верю в единственную процветающую Украину, в ее развитие и благополучие как части ЕС и НАТО", – говорится в ответе.

Бизнесмен подчеркнул, что его предприятия не ведут бизнес с РФ уже больше 10 лет, а он сам, как и его ведущие предприятия, находятся в санкционных списках России.

"Наши компании работают, помогая армии и территориальной обороне, а также заботятся о населении. Те предприятия, которые могут работать, производят необходимую для населения и государства продукцию, поддерживая рабочие места украинцев и уплачивая государству налоги", – цитирует бизнесмена его пресс-служба.

По данным пресс-служба бизнесмена, сотни миллионов гривен уже направлены в помощь армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания "АвтоКрАЗ" бесплатно передала военным и территориальной обороне автомобилей более чем на 50 млн грн, Ferrexpo выделила более 50 млн грн в поддержку гуманитарных нужд ВСУ, уплатила 1 млрд грн налога на прибыль вперед и обеспечивает гуманитарные потребности населения и теробороны в регионе присутствия.

"Предприятия, производящие продукты питания и медицинские препараты, бесплатно осуществляют поставки многомиллионных партий своей продукции для нужд Харькова, Полтавы, Киева и других городов. Все предприятия реагируют на запросы ВСУ, территориальной обороны и общин по обеспечению текущих потребностей", – добавили в пресс-службе.