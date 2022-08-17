ГБР расследует законность пересечения госграницы "Батальоном Монако"

В Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", говорится в фильме, опубликованном "Украинской правдой" Скриншот: Українська правда / YouTube

Об этом 17 августа в Telegram сообщил пресс-центр ГБР.

Накануне, 16 августа, на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье.

"В рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования, а также роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", – говорится в сообщении ГБР.

Автор расследования о "неприлично большом количестве" украинских "VIP-беженцев" в Монако, Монте-Карло и Ницце – журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

В опубликованном видеоматериале фигурирует ряд известных украинских бизнесменов. Так, Ткач говорит, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу".

В фильме фигурирует несколько имен нардепов из запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Игорь Абрамович и Вадим Столар. Также съемочная группа зафиксировала заход к берегам Монако яхты украинского бизнесмена Константина Жеваго, которого с 2019 года разыскивает Госбюро расследований.