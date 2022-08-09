Российские миллиардеры Ротенберги использовали лазейки в британском законодательстве для обхода санкций – СМИ

Чтобы добиться прозрачности бизнеса на территории Великобритании, Лондон в 2016-м и 2017 году ввел правила, согласно которым компании обязаны были указать своих настоящих владельцев. На английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP) это требование не распространялось и именно этой лазейкой воспользовались российские миллиардеры, пишут журналисты.

Они проанализировали созданные с тех пор более чем 4500 новых ELP и выяснили, что часть из них использовались фигурантами антироссийских санкций.

Кроме того, недавняя утечка офшорных файлов компании Pandora Papers помогла выяснить дополнительную информацию о ELP.

"Наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. [...] Среди владельцев товариществ есть и члены ближайшего окружения президента [России Владимира] Путина", – отмечает BBC.

В числе компаний, которая связана с Ротенбергами, расследователи назвали созданную в январе 2017 года компанию-ELP Sinara Company LP. Юридически она располагалась в Лондоне, занималась якобы "туризмом и продажей билетов" и за год отправила 14 электронных переводов на общую сумму $133 тыс. консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената США, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

Sinara Company прекратила свое существование в 2019 году.

BBC пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.