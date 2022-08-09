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Российские миллиардеры Ротенберги использовали лазейки в британском законодательстве для обхода санкций – СМИ

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Ротенберги (на фото Аркадий) включены в рейтинг Forbes
Ротенберги (на фото – Аркадий) включены в рейтинг Forbes
Фото: ЕРА

Российским миллиардерам Аркадию и Борису Ротенбергам удается скрывать от финансовых органов Великобритании свою причастность к работающим в королевстве бизнес-структурам. Об этом говорится в опубликованном 6 августа совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered.

Чтобы добиться прозрачности бизнеса на территории Великобритании, Лондон в 2016-м и 2017 году ввел правила, согласно которым компании обязаны были указать своих настоящих владельцев. На английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP) это требование не распространялось и именно этой лазейкой воспользовались российские миллиардеры, пишут журналисты.

Они проанализировали созданные с тех пор более чем 4500 новых ELP и выяснили, что часть из них использовались фигурантами антироссийских санкций.

Кроме того, недавняя утечка офшорных файлов компании Pandora Papers помогла выяснить дополнительную информацию о ELP.

"Наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. [...] Среди владельцев товариществ есть и члены ближайшего окружения президента [России Владимира] Путина", – отмечает BBC.

В числе компаний, которая связана с Ротенбергами, расследователи назвали созданную в январе 2017 года компанию-ELP Sinara Company LP. Юридически она располагалась в Лондоне, занималась якобы "туризмом и продажей билетов" и за год отправила 14 электронных переводов на общую сумму $133 тыс. консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената США, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

Sinara Company прекратила свое существование в 2019 году.

BBC пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.

Контекст:

Аркадий Ротенберг – 52-й в рейтинге Forbes, его состояние – $2,9 млрд.

Борис Ротенберг – 106-й в рейтинге Forbes, состояние – $1,2 млрд.

Оба миллиардера попали в санкционные списки. В частности, США ввели ограничения против Ротенбергов и их близких в марте, через неделю после открытого вторжения России в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Великобритания, санкции, бизнес, расследование, журналисты, бенефициар, Борис Ротенберг, документы, Аркадий Ротенберг, финансы, офшор, миллиардер, Pandora Papers
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