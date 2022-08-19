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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Янукович, Медведчук и два марионеточных правительства. Стали известны планы ФСБ России на случай захвата Киева – расследование The Washington Post

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Агенты ФСБ были так уверены в захвате Киева, что перед вторжением искали в столице жилье
Агенты ФСБ были так уверены в захвате Киева, что перед вторжением искали в столице жилье
Фото: depositphotos.com

19 августа издание The Washington Post обнародовало результаты многомесячного расследования, согласно которым у РФ было сразу два кандидата на главу марионеточного правительства в случае, если оккупантам удастся быстро взять Киев.

Как отмечает издание, серьезно рассматривались кандидатуры беглого экс-президента Виктора Януковича и народного депутата, главу политсовета ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Сообщается, что Янукович был в центре группы, которая собралась в Беларуси в начале марта и, возможно, готовилась, чтобы напасть и вернуть власть.

Вторая группа с участием бывших членов партии Януковича собралась на территории на юге Украины, которую захватили в начале войны российские войска, уточняется в материале.

Также издание пишет, что сотрудники ФСБ последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. Настолько они были уверены, что захватят рычаги власти в Киеве.

По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую неудобную информацию президенту России Владимиру Путину, отмечает The Washington Post.

Контекст:

19 августа стало известно, что СБУ поймала агента ФСБ России в Раде: пытался установить жучки в зале голосования. Им оказался бывший сотрудник подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. По информации СБУ, к сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

Теги: Киев, шпионаж, захват, ФСБ, расследование, война России против Украины
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