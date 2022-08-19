Янукович, Медведчук и два марионеточных правительства. Стали известны планы ФСБ России на случай захвата Киева – расследование The Washington Post

Как отмечает издание, серьезно рассматривались кандидатуры беглого экс-президента Виктора Януковича и народного депутата, главу политсовета ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Сообщается, что Янукович был в центре группы, которая собралась в Беларуси в начале марта и, возможно, готовилась, чтобы напасть и вернуть власть.
Вторая группа с участием бывших членов партии Януковича собралась на территории на юге Украины, которую захватили в начале войны российские войска, уточняется в материале.
Также издание пишет, что сотрудники ФСБ последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. Настолько они были уверены, что захватят рычаги власти в Киеве.
По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую неудобную информацию президенту России Владимиру Путину, отмечает The Washington Post.
19 августа стало известно, что СБУ поймала агента ФСБ России в Раде: пытался установить жучки в зале голосования. Им оказался бывший сотрудник подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. По информации СБУ, к сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.