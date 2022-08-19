Янукович, Медведчук и два марионеточных правительства. Стали известны планы ФСБ России на случай захвата Киева – расследование The Washington Post

Агенты ФСБ были так уверены в захвате Киева, что перед вторжением искали в столице жилье Фото: depositphotos.com

Как отмечает издание, серьезно рассматривались кандидатуры беглого экс-президента Виктора Януковича и народного депутата, главу политсовета ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Сообщается, что Янукович был в центре группы, которая собралась в Беларуси в начале марта и, возможно, готовилась, чтобы напасть и вернуть власть.

Вторая группа с участием бывших членов партии Януковича собралась на территории на юге Украины, которую захватили в начале войны российские войска, уточняется в материале.

Также издание пишет, что сотрудники ФСБ последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. Настолько они были уверены, что захватят рычаги власти в Киеве.

По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую неудобную информацию президенту России Владимиру Путину, отмечает The Washington Post.