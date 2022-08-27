Кабмин Украины разрешил морякам выезжать за границу. Но есть условия

Запрет на выезд снимут членам экипажей морских и речных судов, а также курсантам, которым надо пройти практику Фото: depositphotos.com

"Моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании", – говорится в сообщении.

Премьер уточнил, что выезжать из Украины будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – отметил Шмыгаль.

По его информации, в мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. "Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков", – добавил премьер.