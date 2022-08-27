Кабмин Украины разрешил морякам выезжать за границу. Но есть условия

"Моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании", – говорится в сообщении.
Премьер уточнил, что выезжать из Украины будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
"Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – отметил Шмыгаль.
По его информации, в мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. "Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков", – добавил премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин призывного возраста заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.