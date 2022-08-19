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"єВідрядження". Кабмин Украины назвал условия выезда за границу мужчин в командировки с 1 сентября

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Кабмин принял решение 19 августа
Кабмин принял решение 19 августа
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины 19 августа принял постановление, которое позволит мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Для мобильности бизнеса в условиях военного положения с 1 сентября запускается "єВідрядження". Сегодня правительство приняло постановление, позволяющее ввести эту услугу в экспериментальном формате", – говорится в сообщении.

Выезжать из Украины можно будет на семь дней. Разрешение на поездку можно будет оформить на электронном портале госуслуг "Дія".

Воспользоваться услугой смогут физлица-предприниматели и юридические лица, которые отвечают следующим условиям:

  • подана налоговая отчетность;
  • нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование;
  • средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн;
  • внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн;
  • количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее 10 человек.

"Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц. Но при этом не более 10 человек из компании одновременно", – говорится в сообщении.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

Петиции к президенту с предложениями разрешить мужчинам выезд за границу во время положения несколько раз набирали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Теги: граница, мобилизация, военное положение, мужчины, Кабмин
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