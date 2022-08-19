"єВідрядження". Кабмин Украины назвал условия выезда за границу мужчин в командировки с 1 сентября

"Для мобильности бизнеса в условиях военного положения с 1 сентября запускается "єВідрядження". Сегодня правительство приняло постановление, позволяющее ввести эту услугу в экспериментальном формате", – говорится в сообщении.

Выезжать из Украины можно будет на семь дней. Разрешение на поездку можно будет оформить на электронном портале госуслуг "Дія".

Воспользоваться услугой смогут физлица-предприниматели и юридические лица, которые отвечают следующим условиям:

подана налоговая отчетность;

нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн;

внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн;

количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее 10 человек.

"Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц. Но при этом не более 10 человек из компании одновременно", – говорится в сообщении.