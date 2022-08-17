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Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая за $1300 переправляла военнообязанных за границу

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В ходе обыска в служебном кабинете чиновницы правоохранители изъяли более $17 тыс., &euro;1,3 тыс. и 4 тыс. грн, отметили в ОГПУ
В ходе обыска в служебном кабинете чиновницы правоохранители изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн, отметили в ОГПУ
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали чиновницу Львовского горсовета, которая организовала схему нелегальной отправки за границу военнообязанных.

Об этом 17 августа сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства, – говорится в сообщении. – За денежное вознаграждение в сумме $1300 она в сговоре с работником медицинского учреждения организовывала изготовление справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности с целью предоставления права военнообязанному… на выезд за границу в условиях действия военного положения".

Отмечается, что в ходе обыска в служебном кабинете чиновницы правоохранители изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

"Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается причастность других лиц к преступлению", – подчеркнули в ОГПУ.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

С начала действия военного положения в Украине пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, сообщили 3 августа в Госпогранслужбе.

Теги: Львов, Украина, граница, обыск, мобилизация, следствие, горсовет, военное положение, инвалидность, правоохранители, чиновники, вознаграждение, подозрение, Офис генпрокурора, мужчины
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