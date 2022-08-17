Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая за $1300 переправляла военнообязанных за границу

В ходе обыска в служебном кабинете чиновницы правоохранители изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн, отметили в ОГПУ Фото: gp.gov.ua

Об этом 17 августа сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства, – говорится в сообщении. – За денежное вознаграждение в сумме $1300 она в сговоре с работником медицинского учреждения организовывала изготовление справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности с целью предоставления права военнообязанному… на выезд за границу в условиях действия военного положения".

Отмечается, что в ходе обыска в служебном кабинете чиновницы правоохранители изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн.

Фото: gp.gov.ua

"Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается причастность других лиц к преступлению", – подчеркнули в ОГПУ.