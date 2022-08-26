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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников предлагает не пускать в нардепы и судьи без военной подготовки

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Резников видит военную подготовку обязательной для госслужащих
Резников видит военную подготовку обязательной для госслужащих
Фото: kmu.gov.ua

Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в частности в Верховную Раду и суды. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал 25 августа в колонке для издания "Украинская правда".

По убеждению Резникова, все сферы жизни в Украине должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее – с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", – написал он.

Министр обороны напомнил, что в Стратегии военной безопасности Украины в качестве базового постулата заложен принцип всеобъемлющей обороны, который прямо подразумевает использование для отражения вражеской агрессии всего потенциала государства и общества.

"Это было записано в документах, но если быть откровенным, многими воспринималось как определенная абстракция. После 24 февраля 2022 года гораздо больше людей осознало, что все изменилось. Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Как было раньше, уже не будет", – заявил Резников, высказав мнение, что тотальная оборона страны будет делом не только профессиональных военных, но и всех граждан.

При этом задачей государства он видит развертывание системы норм и механизмов, которые обеспечат подготовку граждан и их участие во всеобъемлющей обороне.

"В повестке дня нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры. Укрытия в зданиях теперь действительно становятся необходимостью. Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)", – убежден глава Минобороны.

В качестве примера он привел появившийся у государства опыт, связанный с участием в боевых действиях подразделений сил территориальной обороны, из которого уже сделаны выводы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.

Петиции к Владимиру Зеленскому с предложениями разрешить мужчинам выезд за границу в период действия военного положения несколько раз набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. Глава государства эти предложения последовательно отвергал.

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