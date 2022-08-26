Резников предлагает не пускать в нардепы и судьи без военной подготовки

По убеждению Резникова, все сферы жизни в Украине должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее – с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", – написал он.

Министр обороны напомнил, что в Стратегии военной безопасности Украины в качестве базового постулата заложен принцип всеобъемлющей обороны, который прямо подразумевает использование для отражения вражеской агрессии всего потенциала государства и общества.

"Это было записано в документах, но если быть откровенным, многими воспринималось как определенная абстракция. После 24 февраля 2022 года гораздо больше людей осознало, что все изменилось. Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Как было раньше, уже не будет", – заявил Резников, высказав мнение, что тотальная оборона страны будет делом не только профессиональных военных, но и всех граждан.

При этом задачей государства он видит развертывание системы норм и механизмов, которые обеспечат подготовку граждан и их участие во всеобъемлющей обороне.

"В повестке дня нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры. Укрытия в зданиях теперь действительно становятся необходимостью. Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)", – убежден глава Минобороны.

В качестве примера он привел появившийся у государства опыт, связанный с участием в боевых действиях подразделений сил территориальной обороны, из которого уже сделаны выводы.