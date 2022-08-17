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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В дополнительной мобилизации потребности нет, но запрет на выезд мужчин за границу не снимут – нардеп

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Призыв на военную службу по мобилизации, которая проводится с 24 февраля, является обязательным
Призыв на военную службу по мобилизации, которая проводится с 24 февраля, является обязательным
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде не планируют в ближайшее время разрешать выезд мужчинам 18-60 лет за границу. Об этом на брифинге "Продление военного положения", который транслировало агентство ”Укринформ", сообщил народный депутат, представитель фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам депутата,  на сегодняшний день нет единства в понимании того: стоит или нет упрощать выезд за границу определенной категорий лиц, не служащих в ВСУ.

"Вопрос очень сложен и неоднозначен. Вместе с тем, президент дал ответ на петицию, отвечающую интересам государства и конституционному регулированию. Все граждане Украины равны и устанавливать какие-либо преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет", - сказал депутат.

В настоящее время нет острой потребности в дополнительной мобилизации, но периодически проводится призыв на военную службу по мобилизации, которая с 24 февраля является обязательной, отметил Вениславский. 

"В любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц, включая тех, кто не проходил военную службу, но имеет специальности, в которых остро нуждается наш сектор безопасности и обороны. Например, врачи, работники службы связи и т.д. Поэтому вопрос либерализации выезда заграницу еще не решен", - пояснил он.

Контекст:

16 августа президент Владимир Зеленский заявил, что мужчинам призывного возраста разрешат выезжать за пределы страны только после окончания действия военного положения. В апреле и июне украинцы уже дважды подписывали подобные петиции, но тогда президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Теги: Верховная Рада, армия, мобилизация, призыв, война России против Украины, Федор Вениславский
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