В дополнительной мобилизации потребности нет, но запрет на выезд мужчин за границу не снимут – нардеп

По словам депутата, на сегодняшний день нет единства в понимании того: стоит или нет упрощать выезд за границу определенной категорий лиц, не служащих в ВСУ.

"Вопрос очень сложен и неоднозначен. Вместе с тем, президент дал ответ на петицию, отвечающую интересам государства и конституционному регулированию. Все граждане Украины равны и устанавливать какие-либо преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет", - сказал депутат.

В настоящее время нет острой потребности в дополнительной мобилизации, но периодически проводится призыв на военную службу по мобилизации, которая с 24 февраля является обязательной, отметил Вениславский.

"В любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц, включая тех, кто не проходил военную службу, но имеет специальности, в которых остро нуждается наш сектор безопасности и обороны. Например, врачи, работники службы связи и т.д. Поэтому вопрос либерализации выезда заграницу еще не решен", - пояснил он.