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Пограничники задержали мужчину с повесткой в кармане – пытался сбежать из Украины в товарном вагоне

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Попытка военнообязанного выехать из Украины в товарном вагоне не увенчалась успехом
Попытка военнообязанного выехать из Украины в товарном вагоне не увенчалась успехом
Фото: gpsu.gov.ua

Военнообязанного гражданина Украины обнаружил пограничный наряд Могилев-Подольского отряда Госпогранслужбы Украины во время проверки грузового поезда в Винницкой области. Нелегал, спрятавшись в товарном вагоне, хотел уехать из Украины в Молдову, сообщает 26 августа пресс-служба ГПСУ.

36-летний мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В поездку он взял с собой и повестку в военкомат. В документе, который обнаружили у "пассажира" пограничники, было указано, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

"За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде", – подытожили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ на 3 августа за время действия военного положения при попытке незаконного пересечения границы было задержано более 6,4 тыс. военнообязанных мужчин – граждан Украины.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.

Петиции к Владимиру Зеленскому с предложениями разрешить мужчинам выезд за границу во время положения несколько раз набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. Глава государства эти предложения последовательно отвергал.

Теги: Украина, Молдова, Госпогранслужба, мобилизация, железная дорога, призыв, военное положение, ГПСУ, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, нарушители, поезд, нелегалы, российские оккупанты
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