Пограничники задержали мужчину с повесткой в кармане – пытался сбежать из Украины в товарном вагоне

Попытка военнообязанного выехать из Украины в товарном вагоне не увенчалась успехом Фото: gpsu.gov.ua

36-летний мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В поездку он взял с собой и повестку в военкомат. В документе, который обнаружили у "пассажира" пограничники, было указано, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

"За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде", – подытожили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ на 3 августа за время действия военного положения при попытке незаконного пересечения границы было задержано более 6,4 тыс. военнообязанных мужчин – граждан Украины.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube