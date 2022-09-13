Премьер-министр Финляндии призвала Европу предоставить все виды помощи Украине

Санна Марин заявила, что Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну. Поэтому в Европе должны и дальше предоставлять все виды помощи Украине и быть готовыми к еще более жестким санкциям и визовым ограничениям против России.

Премьер отметила, что недальновидные действия РФ привели к еще большему сплочению Запада.

При этом она призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию и устранению нестабильности на рынках электроэнергии. По ее мнению, в средне- и долгосрочной перспективе только инвестиции в возобновляемую и безуглеродную энергию, дополнительные сети передачи и хранилища смогут положить конец энергетическому кризису.

Премьер-министр Финляндии также заявила, что Европе следует укреплять свою стратегическую автономию – в энергетике, производстве оборонных материалов, продовольственном суверенитете и технологиях. По ее словам, нынешний кризис в Европе – "не первый и не последний".