Премьер-министр Финляндии призвала Европу предоставить все виды помощи Украине

Санна Марин заявила, что Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну. Поэтому в Европе должны и дальше предоставлять все виды помощи Украине и быть готовыми к еще более жестким санкциям и визовым ограничениям против России.
Премьер отметила, что недальновидные действия РФ привели к еще большему сплочению Запада.
При этом она призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию и устранению нестабильности на рынках электроэнергии. По ее мнению, в средне- и долгосрочной перспективе только инвестиции в возобновляемую и безуглеродную энергию, дополнительные сети передачи и хранилища смогут положить конец энергетическому кризису.
Премьер-министр Финляндии также заявила, что Европе следует укреплять свою стратегическую автономию – в энергетике, производстве оборонных материалов, продовольственном суверенитете и технологиях. По ее словам, нынешний кризис в Европе – "не первый и не последний".
После вторжения России в Украину 24 февраля западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.
В свою очередь РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по "Северному потоку". В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества уже заявляли власти Албании и Австрии.
8 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.