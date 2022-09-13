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Израиль и Азербайджан планируют существенно увеличить поставки газа в Евросоюз

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Азербайджан и Израиль помогут ЕС отказаться от российского газа
Азербайджан и Израиль помогут ЕС отказаться от российского газа
Фото: ЕРА

На фоне энергетического шантажа России ряд европейских стран ищет альтернативные источники поставок энергоносителей. Израиль и Азербайджан активизируют усилия по замещению российского газа в Европе. Об этом 12 сентября сообщила "Німецька хвиля".

По сообщению издания, 12 сентября в Берлине на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Израиль сможет поставить в Европейский союз около 10% от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году.

Лапид заявил, что Израиль собирается принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе. А Шольц сказал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение – в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего – доставляться на танкерах в Европу.

В то же время в Азербайджане в ближайшие годы планируют поставлять вдвое больше топлива в страны Евросоюза, чем раньше, чтобы помочь Европе заменить российский газ. Уже до конца текущего года в Азербайджане планируют поставить в ЕС на 30% больше природного газа, чем в 2021 году.

8 сентября фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Теги: Россия, Израиль, газ, Еврокомиссия, Азербайджан, ФРГ, Европейский союз, шантаж, российский газ, ЕС, зависимость, Яир Лапид
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