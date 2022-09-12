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Германия готова к прекращению поставок газа из России - посол ФРГ

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На сегодняшний день газохранилища Германии заполнены
На сегодняшний день газохранилища Германии заполнены
Фото: EPA

Страны ЕС, в частности Германия, готовы к прекращению поставок российского газа. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала 12 сентября в интервью "Радио НВ".

По ее словам, в Германии активно работали над этим вопросом в последние месяцы - на сегодняшний день газохранилища заполнены.

"Сейчас Россия почти полностью прекратила экспорт газа. Но мы готовы. До конца года мы достроим два LNG-терминала" - заявила посол.

Анка Фельдгузен отметила, что согласно статистике потребление газа немцами уменьшилось. В Германии, по ее словам, понимают, что будет меньше газа и электричества, поэтому меньше потребляют энергию.

"Это зависит от температур и других (факторов - ред.), но думаю, что мы точно переживем все вместе эту зиму. Мы работаем, чтобы и дальше быть все меньше зависимыми от одного экспортера газа или других энергий", - рассказала она.

ВИДЕО
Видео: Радио НВ / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 сентября, что объемы поставок газа в Евросоюз из России составляют 9% от всего газа, поставляемого в ЕС.

Теги: Россия, Германия, газ, электричество, LNG-терминал, российский газ, Анка Фельдгузен, ЕС
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