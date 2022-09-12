Германия готова к прекращению поставок газа из России - посол ФРГ

По ее словам, в Германии активно работали над этим вопросом в последние месяцы - на сегодняшний день газохранилища заполнены.

"Сейчас Россия почти полностью прекратила экспорт газа. Но мы готовы. До конца года мы достроим два LNG-терминала" - заявила посол.

Анка Фельдгузен отметила, что согласно статистике потребление газа немцами уменьшилось. В Германии, по ее словам, понимают, что будет меньше газа и электричества, поэтому меньше потребляют энергию.

"Это зависит от температур и других (факторов - ред.), но думаю, что мы точно переживем все вместе эту зиму. Мы работаем, чтобы и дальше быть все меньше зависимыми от одного экспортера газа или других энергий", - рассказала она.

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Видео: Радио НВ / YouTube