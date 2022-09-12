Германия готова к прекращению поставок газа из России - посол ФРГ

По ее словам, в Германии активно работали над этим вопросом в последние месяцы - на сегодняшний день газохранилища заполнены.
"Сейчас Россия почти полностью прекратила экспорт газа. Но мы готовы. До конца года мы достроим два LNG-терминала" - заявила посол.
Анка Фельдгузен отметила, что согласно статистике потребление газа немцами уменьшилось. В Германии, по ее словам, понимают, что будет меньше газа и электричества, поэтому меньше потребляют энергию.
"Это зависит от температур и других (факторов - ред.), но думаю, что мы точно переживем все вместе эту зиму. Мы работаем, чтобы и дальше быть все меньше зависимыми от одного экспортера газа или других энергий", - рассказала она.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 сентября, что объемы поставок газа в Евросоюз из России составляют 9% от всего газа, поставляемого в ЕС.