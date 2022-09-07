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Гаага и еще несколько городов в Нидерландах будут и дальше покупать российский газ – СМИ

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Разрешение, данное правительством Гааге, будет действовать как минимум до 1 января
Разрешение, данное правительством Гааге, будет действовать как минимум до 1 января
Фото: ЕРА

Правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, включая Гаагу, до конца года продолжать покупку газа у немецкой дочерней компании "Газпрома" SEFE Energy Ltd (ранее известной как Gazprom Germania). Об этом 6 сентября сообщило Reuters.

По данным агентства, 120 голландских муниципалитетов должны были прекратить с ней сотрудничество до 10 октября в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом против России за войну в Украине. 

Большинство крупных городов страны уже заключили сделки с новыми поставщикам. Но власти Гааги заявили, что не смогли найти альтернативу в установленные сроки и потребовали исключения.

Ранее министр энергетики Роб Джеттен заявил, что Германия хоть и имеет полный контроль над "дочкой" российского импортера, до сих пор не приобрела ее акции. Это значит, что SEFE "принадлежит России" и подпадает под режим санкций, считает он. 

В обращении к голландскому парламенту министр заявил о необходимости разъяснений Еврокомиссии на этот счет. 

Разрешение, данное правительством Гааге, будет действовать как минимум до 1 января, говорится в сообщении.

14 июня стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не просто отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома", но и выделит около €10 млрд на его поддержку. Bloomberg написало тогда, что Шольц обеспокоен возможной реакцией президента России Владимира Путина, который может начать "эскалацию противостояния".

Контекст:

4 апреля Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что власти ФРГ ищут покупателя на активы Gazprom Germania и не исключают национализацию частей компании в качестве крайней меры. Связано это с тем, что дочерние компании "Газпрома" в Европе испытывают давление, поскольку клиенты и деловые партнеры отказываются вести с ними дела.

В тот же день министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Gazprom Germania до 30 сентября перейдет под управление Федерального сетевого агентства Германии. По его словам, компания управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому "чрезвычайно важна для газоснабжения".

Теги: Газпром, Германия, газ, санкции, Нидерланды, импорт, Гаага
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