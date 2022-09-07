Гаага и еще несколько городов в Нидерландах будут и дальше покупать российский газ – СМИ

По данным агентства, 120 голландских муниципалитетов должны были прекратить с ней сотрудничество до 10 октября в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом против России за войну в Украине.

Большинство крупных городов страны уже заключили сделки с новыми поставщикам. Но власти Гааги заявили, что не смогли найти альтернативу в установленные сроки и потребовали исключения.

Ранее министр энергетики Роб Джеттен заявил, что Германия хоть и имеет полный контроль над "дочкой" российского импортера, до сих пор не приобрела ее акции. Это значит, что SEFE "принадлежит России" и подпадает под режим санкций, считает он.

В обращении к голландскому парламенту министр заявил о необходимости разъяснений Еврокомиссии на этот счет.

Разрешение, данное правительством Гааге, будет действовать как минимум до 1 января, говорится в сообщении.

14 июня стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не просто отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома", но и выделит около €10 млрд на его поддержку. Bloomberg написало тогда, что Шольц обеспокоен возможной реакцией президента России Владимира Путина, который может начать "эскалацию противостояния".