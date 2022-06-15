Шольц отказался от полной национализации немецкой "дочки" "Газпрома", чтобы "не злить" Путина – СМИ

Вместо полной национализации немецкое правительство решило спасти финансовое положение Gazprom Germania, выделив около €10 млрд.
Предполагается, что заем от государства стабилизирует финансы компании и гарантирует бесперебойные поставки газа после того, как Россия ограничила их. Согласно условиям финансовой помощи, государственный банк KfW Group предоставит ссуду, часть которой в конечном итоге может быть превращена в прямую долю.
Как сообщает Bloomberg, в настоящее время в Германии рассматривают вариант с продлением срока "опеки" на неопределенное время. Также предполагается, что компания сменит свое название с Gazprom Germania GmbH на Securing Energy for Europe GmbH.
Агентство пишет, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania. Однако, по словам источников, канцлер отклонил его предложение.
Шольц был обеспокоен тем, что такой шаг может разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации противостояния по поводу импорта российского газа, заявили собеседники агентства.
4 апреля Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что власти ФРГ ищут покупателя на активы Gazprom Germania и не исключают национализацию частей компании в качестве крайней меры. Связано это с тем, что дочерние компании "Газпрома" в Европе испытывают давление, поскольку клиенты и деловые партнеры отказываются вести с ними дела.
В тот же день Хабек сообщил, что Gazprom Germania до 30 сентября перейдет под управление Федерального сетевого агентства Германии. По его словам, компания управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому "чрезвычайно важна для газоснабжения". Поэтому правительство делает "все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию".