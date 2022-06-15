Шольц отказался от полной национализации немецкой "дочки" "Газпрома", чтобы "не злить" Путина – СМИ

Вместо полной национализации немецкое правительство решило спасти финансовое положение Gazprom Germania, выделив около €10 млрд.

Предполагается, что заем от государства стабилизирует финансы компании и гарантирует бесперебойные поставки газа после того, как Россия ограничила их. Согласно условиям финансовой помощи, государственный банк KfW Group предоставит ссуду, часть которой в конечном итоге может быть превращена в прямую долю.

Как сообщает Bloomberg, в настоящее время в Германии рассматривают вариант с продлением срока "опеки" на неопределенное время. Также предполагается, что компания сменит свое название с Gazprom Germania GmbH на Securing Energy for Europe GmbH.

Агентство пишет, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania. Однако, по словам источников, канцлер отклонил его предложение.

Шольц был обеспокоен тем, что такой шаг может разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации противостояния по поводу импорта российского газа, заявили собеседники агентства.