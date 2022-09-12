Климкин про Евросоюз и российский газ:" Никто шантажировать себя не даст"

"Фактически речь идет о том, чтобы вообще сломать зависимость и монополию России на любых энергетических рынках. Это уже такой энергетический аналог ядерного оружия. Поэтому 100%, что не будет попытки съехать. Напротив, я чувствую настроения в ЕС, что на поднятие ставок и на хамское поведение, когда они говорят: "У нас масло из турбины течет", будет поднятие ставок", – заявил Климкин.
Он отметил, что успехи ВСУ на юге и востоке Украины очень сильно влияют и на экономический фронт.
"Ситуация на фронтах оказывает влияние на уверенность европейцев и американцев, влияет на общее давление на Россию. Большая часть элит в России поняла, что это дорога в никуда, что санкции не будут сниматься до тех пор, пока не произойдет деоккупации", – считает Климкин.
По его словам, никто в мире уже не будет считать Россию надежным поставщиком.
"Сейчас в Кремле играют на максимальное повышение цен, надеясь, что люди будут возмущаться, получая счета, кого-то будут увольнять и так далее. Но этого не будет. Европейские правительства уже вышли со специальными пакетами. К примеру, в Германии есть пакет на €65 млрд. Новый премьер Великобритании работает над новым пакетом. Фактически все работают над тем, чтобы помочь людям и бизнесу пройти шантаж Москвы. Никто просто так шантажировать себя не даст. Это 100%", – уверен Климкин.
После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
В ответ на энергетический шантаж России Европейский союз (ЕС) планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов. Об этом 8 сентября на пресс-конференции заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Министры финансов "Группы семи" G7 согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть. Об этом говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи в Берлине, опубликованном 2 сентября. В заявлении сказано, что услуги по перевозке или продажи нефтепродуктов из России будут разрешены только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже цены ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих предельную цену.