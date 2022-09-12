Климкин про Евросоюз и российский газ:" Никто шантажировать себя не даст"

"Фактически речь идет о том, чтобы вообще сломать зависимость и монополию России на любых энергетических рынках. Это уже такой энергетический аналог ядерного оружия. Поэтому 100%, что не будет попытки съехать. Напротив, я чувствую настроения в ЕС, что на поднятие ставок и на хамское поведение, когда они говорят: "У нас масло из турбины течет", будет поднятие ставок", – заявил Климкин.

Он отметил, что успехи ВСУ на юге и востоке Украины очень сильно влияют и на экономический фронт.

"Ситуация на фронтах оказывает влияние на уверенность европейцев и американцев, влияет на общее давление на Россию. Большая часть элит в России поняла, что это дорога в никуда, что санкции не будут сниматься до тех пор, пока не произойдет деоккупации", – считает Климкин.

По его словам, никто в мире уже не будет считать Россию надежным поставщиком.

"Сейчас в Кремле играют на максимальное повышение цен, надеясь, что люди будут возмущаться, получая счета, кого-то будут увольнять и так далее. Но этого не будет. Европейские правительства уже вышли со специальными пакетами. К примеру, в Германии есть пакет на €65 млрд. Новый премьер Великобритании работает над новым пакетом. Фактически все работают над тем, чтобы помочь людям и бизнесу пройти шантаж Москвы. Никто просто так шантажировать себя не даст. Это 100%", – уверен Климкин.