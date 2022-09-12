ЕС хочет заставить компании, работающие на ископаемом топливе, делиться избыточной прибылью

Ожидается, что детали проекта будут обнародованы Брюсселем на этой неделе. Документом предполагается, что нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести "финансовый вклад" на основе "налогооблагаемой избыточной прибыли, полученной в 2022 финансовом году".
Деньги будут собирать временно для правительств, чтобы финансировать меры, которые могут помочь смягчить энергетический кризис в Европе, в том числе путем поддержки домохозяйств и предприятий, столкнувшихся с высокими счетами за электроэнергию, а также помогать энергоемким отраслям, сокращать потребление энергии в ЕС и так далее.
В проекте отмечается, что взносы обосновываются тем, что вышеперечисленные компании получают "непредсказуемую сверхприбыль, которая обусловлена непредвиденными обстоятельствами". При этом прибыль не соответствует какой-либо регулярной прибыли, которую эти организации "ожидали бы или могли бы получить в нормальных обстоятельствах".
Также будут предложены меры по возврату доходов от электростанций, не работающих на газе, и использованию наличных денег для поддержки потребителей энергии, столкнувшихся с растущими счетами.
Чрезвычайная энергетическая ситуация, вызванная вторжением России в Украину 24 февраля, пишет Reuters, означает, что эта мера будет принята большинством, то есть не потребует единогласного одобрения стран-членов.
После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
8 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.