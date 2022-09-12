ЕС хочет заставить компании, работающие на ископаемом топливе, делиться избыточной прибылью

Деньги будут собирать для финансирования мер, которые могут помочь смягчить энергетический кризис в Европе Фото: EPA

Ожидается, что детали проекта будут обнародованы Брюсселем на этой неделе. Документом предполагается, что нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести "финансовый вклад" на основе "налогооблагаемой избыточной прибыли, полученной в 2022 финансовом году".

Деньги будут собирать временно для правительств, чтобы финансировать меры, которые могут помочь смягчить энергетический кризис в Европе, в том числе путем поддержки домохозяйств и предприятий, столкнувшихся с высокими счетами за электроэнергию, а также помогать энергоемким отраслям, сокращать потребление энергии в ЕС и так далее.

В проекте отмечается, что взносы обосновываются тем, что вышеперечисленные компании получают "непредсказуемую сверхприбыль, которая обусловлена непредвиденными обстоятельствами". При этом прибыль не соответствует какой-либо регулярной прибыли, которую эти организации "ожидали бы или могли бы получить в нормальных обстоятельствах".

Также будут предложены меры по возврату доходов от электростанций, не работающих на газе, и использованию наличных денег для поддержки потребителей энергии, столкнувшихся с растущими счетами.

Чрезвычайная энергетическая ситуация, вызванная вторжением России в Украину 24 февраля, пишет Reuters, означает, что эта мера будет принята большинством, то есть не потребует единогласного одобрения стран-членов.