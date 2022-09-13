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ЕС не будет вводить "потолок цен" на российский газ – The Guardian

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ЕС может ввести налоги на избыточную прибыль энергетических компаний
ЕС может ввести налоги на избыточную прибыль энергетических компаний
Фото: EPA

Европейская комиссия может не ввести предельную цену на российский газ. Об этом 13 сентября сообщает The Guardian со ссылкой на проект регламента для разрешения энергетического кризиса в Европейском союзе, который оказался в распоряжении редакции.

В проекте нет упоминания об ограничениях на цены на российский газ или импортный газ, говорится в материале. Хотя ранее СМИ, в частности Financial Times, писали, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России, чтобы уменьшить влияние стоимости газа на цены на электроэнергию, а издание Politico, ссылаясь на проект соответствующего документа, сообщало, что ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены – €50 за МВт-час (около $520 за тыс. м³).

В документе, который изучило The Guardian, говорится, что ЕС может ввести налоги на избыточную прибыль энергетических компаний и ограничения на доходы производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

Как отметило издание, текст проекта регламента может измениться, но сейчас документ показывает: "ЕС сомневается, что получил бы достаточную поддержку со стороны стран-членов".

Ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, когда она выступит со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза 14 сентября.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру. Такие услуги будут разрешены только в случае, если нефть продается по цене, которая равна или ниже предельного значения, установленного широкой коалицией стран.

Теги: Еврокомиссия, импорт, нефть, Европейская комиссия, цены, электроэнергия, Урсула фон дер Ляйен, российский газ
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