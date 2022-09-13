Украина будет настаивать, чтобы страны Запада ввели санкции против "Росатома" – Кулеба

"Мы будем продвигать тезис президента [Украины Владимира] Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом", особенно после событий на Запорожской АЭС, где присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", которые, по сути, осуществляют преступную деятельность. Есть все основания применить санкции против них", – подчеркнул министр.

Он отметил, что есть страны – члены ЕС, которые выступают против данной инициативы. По словам Кулебы, Украина "будет с ними работать".

Глава МИД считает, что новый пакет санкций ЕС против России удастся ввести "гораздо быстрее", чем до конца этого года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

По мнению Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.