Украина будет настаивать, чтобы страны Запада ввели санкции против "Росатома" – Кулеба

"Мы будем продвигать тезис президента [Украины Владимира] Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом", особенно после событий на Запорожской АЭС, где присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", которые, по сути, осуществляют преступную деятельность. Есть все основания применить санкции против них", – подчеркнул министр.
Он отметил, что есть страны – члены ЕС, которые выступают против данной инициативы. По словам Кулебы, Украина "будет с ними работать".
Глава МИД считает, что новый пакет санкций ЕС против России удастся ввести "гораздо быстрее", чем до конца этого года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
По мнению Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.