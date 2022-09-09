Албания готовит гражданам жесткие меры по энергосбережению

Освещение общественных мест в Албании будет отключаться после 22.00, говорит министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку Фото: depositphotos.com

Баллуку сказала, что пакет представит премьер-министр Эди Рама и он будет содержать "решительные меры" по экономии энергии.

"По диапазону 800 кВт/ч начиная с 1 октября будут и другие кардинальные мероприятия", – сказала Баллуку, имея в виду более высокий тариф, который должны платить те, кто потребляет больше энергии.

Она подчеркнула, что освещение общественных мест будет отключаться после 22.00. Чиновница также намекнула на перенос времени рабочих смен для промышленности. Баллуку добавила, что Германия и другие страны уже предприняли подобные меры.

Ранее Баллуку советовала албанцам стирать одежду при температуре 30 градусов для экономии энергии.

Пока цены в стране еще не выросли частично из-за государственных субсидий и того факта, что большая часть электроэнергии, которая использовалась с начала войны в Украине, производилась на местном уровне с помощью гидроэлектростанций, сообщает издание.

Но зимой производство падает, и стране придется покупать энергию на международном рынке, на что существенно повлияла война с Россией.