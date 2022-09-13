Шведская компания отложила запуск ядерного реактора на фоне роста цен на энергоносители в Европе

В компании заявили, что непредвиденный ремонт занимает "больше времени, чем ожидалось".
Ранее Vattenfall продлила текущее техническое обслуживание на Ringhals 4 на три месяца в конце августа, сославшись на повреждения ключевого компонента во время испытаний.
Отключение, пишет Reuters, происходит в критический момент, когда цены на энергоносители в Европе стремительно растут, а страны активно готовятся к предстоящей зиме.
По словам аналитиков, если будет холодная зима, отключение ядерного реактора может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить мощность реактора будет сложно.
После вторжения России в Украину 24 февраля западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.
На этом фоне РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по "Северному потоку". В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества уже заявляли власти Албании и Австрии.