Шведская компания отложила запуск ядерного реактора на фоне роста цен на энергоносители в Европе

В компании заявили, что непредвиденный ремонт занимает "больше времени, чем ожидалось".

Ранее Vattenfall продлила текущее техническое обслуживание на Ringhals 4 на три месяца в конце августа, сославшись на повреждения ключевого компонента во время испытаний.

Отключение, пишет Reuters, происходит в критический момент, когда цены на энергоносители в Европе стремительно растут, а страны активно готовятся к предстоящей зиме.

По словам аналитиков, если будет холодная зима, отключение ядерного реактора может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить мощность реактора будет сложно.