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Парламент Греции не будут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии

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Ночью будет отключено освещение фасада парламента Греции
Ночью будет отключено освещение фасада парламента Греции
Фото: EPA

Спикер парламента Греции Костас Тасулас распорядился отключать освещение здания парламента ночью для экономии электроэнергии. Об этом сообщила 13 сентября греческая газета Ekathimerini.

Охранное освещение по периметру парламента при этом будет включено.

Газета уточняет, что с 2019 года проводится программа энергетической модернизации парламента Греции (в частности, замена систем климатизации и установка энергосберегающего освещения и подсветки здания), что позволит снизить энергопотребление на 36%.

Контекст:

После вторжения России в Украину западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.

На этом фоне РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по “Северному потоку“. В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества уже заявляли власти Албании и Австрии.

Теги: Греция, отопление, электроэнергия, энергосбережение, парламент
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