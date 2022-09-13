Парламент Греции не будут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии

Охранное освещение по периметру парламента при этом будет включено.

Газета уточняет, что с 2019 года проводится программа энергетической модернизации парламента Греции (в частности, замена систем климатизации и установка энергосберегающего освещения и подсветки здания), что позволит снизить энергопотребление на 36%.

Контекст:

После вторжения России в Украину западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.

На этом фоне РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по “Северному потоку“. В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества уже заявляли власти Албании и Австрии.