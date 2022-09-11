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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Цена на газ для производителей тепла до конца апреля 2023 года не изменится – Шмыгаль

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Шмыгаль: Решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа
Шмыгаль: Решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа
Фото: kmu.gov.ua

Цена на газ для производителей тепла до 30 апреля 2023 года расти не будет. Такое решение Кабинет Министров Украины принял на заседании 10 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", – заявил премьер-министр.

Он отметил, что Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может реализовать Россия.

"Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", – добавил глава правительства.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

По состоянию на 31 августа Украина накопила в подземных хранилищах 13 млрд м³ газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, отопление, отопительный сезон, война России против Украины, Денис Шмыгаль, цена на газ
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