Цена на газ для производителей тепла до конца апреля 2023 года не изменится – Шмыгаль

"Правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", – заявил премьер-министр.

Он отметил, что Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может реализовать Россия.

"Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", – добавил глава правительства.