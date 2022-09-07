В Швейцарии будут сажать в тюрьму за слишком теплые батареи

Правительство Швейцарии разработало меры для экономии газа в зимний отопительный период. Было решено, что в помещениях, которые отапливаются газом, не должно быть теплее 19 градусов, а вода не должна быть горячее 60 градусов. Запрещается нагревать сауны и бассейны и использовать инфракрасные обогреватели.
"Нарушения закона страны о поставках всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", – заявил Сперндли.
Размер штрафа будет определяться в каждом конкретном случае. Тот, кто случайно выставит термостат неправильно, получит меньшее наказание, чем тот, кто намеренно нагревает свой бассейн до 25 градусов. Наказание для компаний, преднамеренно превышающих свою газовую квоту, может быть еще более суровым, потому что регулирование квоты также подпадает под уголовные нормы, отмечает Blick.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.
В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.