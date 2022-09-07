ГОРДОН
 
 
МИР

В Швейцарии будут сажать в тюрьму за слишком теплые батареи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Швейцарцев будут наказывать за тепло
Швейцарцев будут наказывать за тепло
Фото: ЕРА

Швейцарцев будут штрафовать или сажать в тюрьму на срок до трех лет за перегрев дома зимой. Об этом 6 сентября сообщило издание Blick со ссылкой на пресс-секретаря департамента экономики Швейцарии Маркуса Сперндли.

Правительство Швейцарии разработало меры для экономии газа в зимний отопительный период. Было решено, что в помещениях, которые отапливаются газом, не должно быть теплее 19 градусов, а вода не должна быть горячее 60 градусов. Запрещается нагревать сауны и бассейны и использовать инфракрасные обогреватели.

"Нарушения закона страны о поставках всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", – заявил Сперндли.

Размер штрафа будет определяться в каждом конкретном случае. Тот, кто случайно выставит термостат неправильно, получит меньшее наказание, чем тот, кто намеренно нагревает свой бассейн до 25 градусов. Наказание для компаний, преднамеренно превышающих свою газовую квоту, может быть еще более суровым, потому что регулирование квоты также подпадает под уголовные нормы, отмечает Blick.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.

В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

Теги: газ, экономика, Швейцария, тюрьма, правительство, отопление, вода, штраф, запрет, кризис, преступление, закон, Европа, квоты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222242)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186894)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133659)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120358)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (110042)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99474)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (92079)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87477)
 
 
 
 