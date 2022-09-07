В Швейцарии будут сажать в тюрьму за слишком теплые батареи

Правительство Швейцарии разработало меры для экономии газа в зимний отопительный период. Было решено, что в помещениях, которые отапливаются газом, не должно быть теплее 19 градусов, а вода не должна быть горячее 60 градусов. Запрещается нагревать сауны и бассейны и использовать инфракрасные обогреватели.

"Нарушения закона страны о поставках всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", – заявил Сперндли.

Размер штрафа будет определяться в каждом конкретном случае. Тот, кто случайно выставит термостат неправильно, получит меньшее наказание, чем тот, кто намеренно нагревает свой бассейн до 25 градусов. Наказание для компаний, преднамеренно превышающих свою газовую квоту, может быть еще более суровым, потому что регулирование квоты также подпадает под уголовные нормы, отмечает Blick.