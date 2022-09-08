Кабмин запретил вывозить уголь из Украины

Такое решение было принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.

"Государственными стандартами разрешается использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом, коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023", – говорится в сообщении.

В связи с этим Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.

Экспорт большинства видов угля был запрещен еще в июне, теперь в список добавили коксующийся уголь.