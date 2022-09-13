Австрийцам предлагают принимать душ вместо ванны, чтобы сэкономить электроэнергию

Австрия хочет сократить потребление электроэнергии в стране на 11% Фото: EPA

По словам министра, внося "небольшие изменения в свое поведение", примерно 4 млн домохозяйств в Австрии могут сэкономить электроэнергию. Австрия призывает своих граждан внести изменения потому, что стремится сократить потребление электроэнергии в стране на 11% на фоне европейского энергетического кризиса.

В рамках новой кампании австрийцам советуют уменьшить отопление на два градуса, полностью отключать устройства и принимать душ вместо ванны.

Однако Гевесслер отметила, что австрийские резервуары для хранения газа заполняются и предстоящая зима "в идеале не будет сильно отличаться от других зим".