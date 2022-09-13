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Австрийцам предлагают принимать душ вместо ванны, чтобы сэкономить электроэнергию

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Австрия хочет сократить потребление электроэнергии в стране на 11%
Австрия хочет сократить потребление электроэнергии в стране на 11%
Фото: EPA

Министр климата Австрии Леонор Гевесслер представила 12 сентября новую кампанию по энергосбережению, получившую название "Mission 11". Об этом сообщило агентство Euractiv.

По словам министра, внося "небольшие изменения в свое поведение", примерно 4 млн домохозяйств в Австрии могут сэкономить электроэнергию. Австрия призывает своих граждан внести изменения потому, что стремится сократить потребление электроэнергии в стране на 11% на фоне европейского энергетического кризиса.

В рамках новой кампании австрийцам советуют уменьшить отопление на два градуса, полностью отключать устройства и принимать душ вместо ванны.

Однако Гевесслер отметила, что австрийские резервуары для хранения газа заполняются и предстоящая зима "в идеале не будет сильно отличаться от других зим".

Контекст:

29 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию.

7 сентября Совет министров Австрии постановил ограничить цены на электроэнергию для основных нужд до 2900 кВт/ч. Цены на электроэнергию будут заморожены с декабря 2022 года по июнь 2024 года.

8 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.

12 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что страны ЕС, в частности Германия, готовы к прекращению поставок российского газа.

Теги: газ, Австрия, отопление, электроэнергия, энергосбережение
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