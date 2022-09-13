Австрийцам предлагают принимать душ вместо ванны, чтобы сэкономить электроэнергию

По словам министра, внося "небольшие изменения в свое поведение", примерно 4 млн домохозяйств в Австрии могут сэкономить электроэнергию. Австрия призывает своих граждан внести изменения потому, что стремится сократить потребление электроэнергии в стране на 11% на фоне европейского энергетического кризиса.
В рамках новой кампании австрийцам советуют уменьшить отопление на два градуса, полностью отключать устройства и принимать душ вместо ванны.
Однако Гевесслер отметила, что австрийские резервуары для хранения газа заполняются и предстоящая зима "в идеале не будет сильно отличаться от других зим".
29 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию.
7 сентября Совет министров Австрии постановил ограничить цены на электроэнергию для основных нужд до 2900 кВт/ч. Цены на электроэнергию будут заморожены с декабря 2022 года по июнь 2024 года.
8 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.
12 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что страны ЕС, в частности Германия, готовы к прекращению поставок российского газа.