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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины: Наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится

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Украина должна усилить сотрудничество с партнерами, чтобы преодолеть российский террор, отметил Зеленский
Украина должна усилить сотрудничество с партнерами, чтобы преодолеть российский террор, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Россия, нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре, среди прочего, пытается помешать Украине направить свои возможности, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе.

Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что российская армия два дня подряд наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных сил нашего государства, – сказал президент. – С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так, они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области… С другой стороны… наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится".

По словам Зеленского, Украина может "сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен".

"Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине и прежде всего ускорить предоставление систем ПВО", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1098497157772546/

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.

12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. В Харькове возникло нескольких пожаров после обстрела. 

Теги: Россия, Украина, санкции, электричество, экспорт, ПВО, Владимир Зеленский, обстрелы, Европа, война России против Украины, президент, инфраструктура, сотрудничество, российские оккупанты
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