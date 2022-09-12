Зеленский об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины: Наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится

Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что российская армия два дня подряд наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных сил нашего государства, – сказал президент. – С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так, они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области… С другой стороны… наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится".

По словам Зеленского, Украина может "сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен".

"Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине и прежде всего ускорить предоставление систем ПВО", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)