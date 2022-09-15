Американский генерал Ходжес призвал мир приготовиться к развалу России

Ходжес считает, что Россия может развалиться в результате последствий своего вторжения в Украину Фото: EPA

Генерал считает, что выявленные в ходе полномасштабного вторжения в Украину слабости президента РФ Владимира Путина настолько серьезны, что мир может оказаться свидетелем начала конца не только его режима, но и самой России.

Импульсом к развалу страны, говорит он, могут стать "катастрофические" потери РФ, тем более что Украина, как становится очевидным Ходжесу, собирается победить в этой войне, а Кремль столкнулся с "историческим кризисом доверия".

Он добавил, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к распаду РФ. Один из них – падение доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Об этом говорит настрой мужчин в РФ, которые, отмечает Ходжес, "избегают вербовки".

Следствием стало непропорциональное участие в войне в Украине этнических меньшинств из Чечни и других периферийных регионов РФ.

Ходжес подчеркивает, что эту социальную группу легче всего использовать как "пушечное мясо", но если, например, чеченцы решат развязать еще одну войну за независимость, "Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними", а отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по России.

Вторым фактором, который угрожает целостности РФ, американский генерал называет экономический. Российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в РФ, не сможет поддерживать население в 144 млн человек, полагает он. А интерес в мире к российскому оружию, экспорт которого тоже приносит стране доход, сейчас пропал.

Третий фактор – малонаселенность России относительно территорий, которыми располагает страна. В условиях кризиса чувство национальной идентичности у населения РФ с учетом этого фактора может быстро ухудшиться, говорит Ходжес.

Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, изначально может быть постепенным, но может превратиться в нечто неконтролируемое, предупреждает он. И если мир не подготовится к такой возможности, как когда-то не подготовился к распаду СССР, это может создать "огромную нестабильность в геополитике", говорит Ходжес.