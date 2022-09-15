Германия даст Украине больше оружия, потому что видит ее возможность победить – министр экономики

Берлин обсуждение с НАТО, какое оружие больше всего необходимо Украине – Хабек Фото: ЕРА

По его словам, теперь очевидно, что война может закончиться "победой свободы и демократии". Германия ведет обсуждение с НАТО, какое оружие больше всего необходимо Украине, и в рамках этого процесса "его появится больше", отметил Хабек.

На саммите он встретился с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко. Речь шла о способах мобилизации финансовой поддержки для восстановления Украины, пишет агентство.

По озвученным на встрече оценкам, на это необходимо около $350 млрд. Министры пришли к выводу, что только государственных средств не хватит для выполнения всех задач в этой сфере. Обсуждается создание "глобального фонда", способного объединить помощь частных инвесторов, банков и хедж-фондов, цитирует Хабека Reuters.