Германия даст Украине больше оружия, потому что видит ее возможность победить – министр экономики

По его словам, теперь очевидно, что война может закончиться "победой свободы и демократии". Германия ведет обсуждение с НАТО, какое оружие больше всего необходимо Украине, и в рамках этого процесса "его появится больше", отметил Хабек.
На саммите он встретился с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко. Речь шла о способах мобилизации финансовой поддержки для восстановления Украины, пишет агентство.
По озвученным на встрече оценкам, на это необходимо около $350 млрд. Министры пришли к выводу, что только государственных средств не хватит для выполнения всех задач в этой сфере. Обсуждается создание "глобального фонда", способного объединить помощь частных инвесторов, банков и хедж-фондов, цитирует Хабека Reuters.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.
В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.