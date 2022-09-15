Данилов показал послу США, как Украина контролирует оружие, полученное от Запада

По словам Данилова, модуль запущен 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения России. С его помощью все вооружение, предоставляемое странами-союзниками, находится под тщательным контролем государства "с момента пересечения границы до распределения на местах", говорится в сообщении.
Данилов отметил, что другие модули СОТЫ помогают "понимать настоящее и строить прогнозы на будущее" на основе верифицированных данных.
Секретарь СНБО поблагодарил Бринк за помощь США в борьбе с агрессором, которую он назвал "жизненно важной для нашей победы".
Посол, в свою очередь, сказала, что США продолжат военную и гуманитарную поддержку Украины.
12 июля заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что США сотрудничают с украинским правительством в вопросе учета и защиты от незаконных утечек оружия, которое Вашингтон предоставляет Украине для борьбы с российской агрессией.
Она отметила, что американская сторона "серьезно относятся" к ответственности по защите оборонных технологий и предотвращению их утечки или незаконного распространения.
11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выражала опасение, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии.
22 июля Европол заявил о доверии украинской стороне в ее действиях по недопущению контрабанды оружия в Европейский союз.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.
Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.
19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. В состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно, срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о проделанной работе.