Данилов показал послу США, как Украина контролирует оружие, полученное от Запада

По словам Данилова, модуль запущен 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения России. С его помощью все вооружение, предоставляемое странами-союзниками, находится под тщательным контролем государства "с момента пересечения границы до распределения на местах", говорится в сообщении.

Данилов отметил, что другие модули СОТЫ помогают "понимать настоящее и строить прогнозы на будущее" на основе верифицированных данных.

Секретарь СНБО поблагодарил Бринк за помощь США в борьбе с агрессором, которую он назвал "жизненно важной для нашей победы".

Посол, в свою очередь, сказала, что США продолжат военную и гуманитарную поддержку Украины.

12 июля заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что США сотрудничают с украинским правительством в вопросе учета и защиты от незаконных утечек оружия, которое Вашингтон предоставляет Украине для борьбы с российской агрессией.

Она отметила, что американская сторона "серьезно относятся" к ответственности по защите оборонных технологий и предотвращению их утечки или незаконного распространения.