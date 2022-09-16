Глава Еврокомиссии заявила, что если Украина нуждается в танках, их нужно предоставить

По ее словам, если Украина говорит, что ей нужны танки, то в Евросоюзе "должны отнестись к этому серьезно и поставить их", так как Украина точно знает, что ей нужно.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен представляет Германию, власти которой блокируют поставки немецких танков Украине.

В ходе интервью, которое записывалось во время визита главы Еврокомиссии в Киев, фон дер Ляйен подчеркнула, что "украинцы доказывают, что могут защитить себя, если имеют соответствующие военные средства".

Она также заявила, что передача Украине необходимого оружия важна в том числе для победы демократии и борьбы, которую украинцы ведут "за всех нас".

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12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".