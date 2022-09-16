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Глава Еврокомиссии заявила, что если Украина нуждается в танках, их нужно предоставить

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Фон дер Ляйен считает, что украинцы ведут борьбу "за всех"
Фон дер Ляйен считает, что украинцы ведут борьбу "за всех"
Фото: ЕРА

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в интервью Bild выступила за предоставление танков Украине, противостоящей российской агрессии.

По ее словам, если Украина говорит, что ей нужны танки, то в Евросоюзе "должны отнестись к этому серьезно и поставить их", так как Украина точно знает, что ей нужно.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен представляет Германию, власти которой блокируют поставки немецких танков Украине.

В ходе интервью, которое записывалось во время визита главы Еврокомиссии в Киев, фон дер Ляйен подчеркнула, что "украинцы доказывают, что могут защитить себя, если имеют соответствующие военные средства".

Она также заявила, что передача Украине необходимого оружия важна в том числе для победы демократии и борьбы, которую украинцы ведут "за всех нас".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

В частности, Германия передала Украине зенитные самоходные установки Gepard и реактивные системы залпового огня Mars II.

14 сентября Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, оружие, Еврокомиссия, война, военные, танки, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, вторжение, бронетехника, Урсула фон дер Ляйен, украинцы, война России против Украины, военнослужащий
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