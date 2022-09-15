Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приехала в Киев

Это уже ее третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Фон дер Ляйен отметила, за это время Украина смогла стать кандидатом на вступление в Европейский союз.

"Я обсужу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению", – написала она.

* In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a * candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Свой визит фон дер Ляйен анонсировала вчера во врем выступления в Европейском парламенте с ежегодным посланием. Она заявила, что обсудит с правительством Украины присоединение страны к зоне роуминга ЕС.