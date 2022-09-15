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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приехала в Киев

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Фон дер Ляйен встретится с Зеленским и Шмыгалем
Фон дер Ляйен встретится с Зеленским и Шмыгалем
Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом она 15 сентября сообщила в своем Twitter.

Это уже ее третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Фон дер Ляйен отметила, за это время Украина смогла стать кандидатом на вступление в Европейский союз.

"Я обсужу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению", – написала она.

Свой визит фон дер Ляйен анонсировала вчера во врем выступления в Европейском парламенте с ежегодным посланием. Она заявила, что обсудит с правительством Украины присоединение страны к зоне роуминга ЕС

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга

Теги: Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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