Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приехала в Киев

Это уже ее третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Фон дер Ляйен отметила, за это время Украина смогла стать кандидатом на вступление в Европейский союз.
"Я обсужу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению", – написала она.
* In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
So much has changed.
Ukraine is now a * candidate.
I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1
Свой визит фон дер Ляйен анонсировала вчера во врем выступления в Европейском парламенте с ежегодным посланием. Она заявила, что обсудит с правительством Украины присоединение страны к зоне роуминга ЕС.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.