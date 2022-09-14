"Кремль сам направил российскую экономику на путь забвения". Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против РФ не отменят

Она назвала санкции против России самыми жесткими, которые "когда-либо видел мир".

"Финансовый сектор России находится на "жизнеобеспечении". Мы отрезали три четверти российского банковского сектора от международных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. Аэрофлот останавливает самолеты, потому что запчастей больше нет. Российские военные берут чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в руинах. Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения", – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, санкции не отменят, ведь настало время "проявить решимость, а не умиротворение".