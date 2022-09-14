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"Кремль сам направил российскую экономику на путь забвения". Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против РФ не отменят

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Фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием Европарламенту
Фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием Европарламенту
Фото: EPA

Санкции против России "никуда не денутся". Об этом 14 сентября заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с ежегодным посланием Европарламенту. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

Она назвала санкции против России самыми жесткими, которые "когда-либо видел мир".

"Финансовый сектор России находится на "жизнеобеспечении". Мы отрезали три четверти российского банковского сектора от международных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. Аэрофлот останавливает самолеты, потому что запчастей больше нет. Российские военные берут чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в руинах. Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения", – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, санкции не отменят, ведь настало время "проявить решимость, а не умиротворение".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Украина, санкции, Европарламент, Еврокомиссия, экономика, Урсула фон дер Ляйен, Европа, российская агрессия, война России против Украины
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