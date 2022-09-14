Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – глава Еврокомиссии

"Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга... Наш единый рынок — одна из величайших историй успеха в Европе. Теперь пришло время сделать это историей успеха и для наших украинских друзей", – заявила она.
Фон дер Ляйен сегодня приедет в Киев, чтобы обсудить это с президентом Украины Владимиром Зеленским.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.