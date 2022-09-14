Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – глава Еврокомиссии

"Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга... Наш единый рынок — одна из величайших историй успеха в Европе. Теперь пришло время сделать это историей успеха и для наших украинских друзей", – заявила она.

Фон дер Ляйен сегодня приедет в Киев, чтобы обсудить это с президентом Украины Владимиром Зеленским.