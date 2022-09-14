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Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – глава Еврокомиссии

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14 сентября глава Еврокомиссии приедет в Киев
14 сентября глава Еврокомиссии приедет в Киев
Фото: EPA

Украина присоединится к зоне роуминга Европейского союза. Об этом 14 сентября во время выступления с ежегодным посланием Европарламенту State of the Union заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

"Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга... Наш единый рынок — одна из величайших историй успеха в Европе. Теперь пришло время сделать это историей успеха и для наших украинских друзей", – заявила она.

Фон дер Ляйен сегодня приедет в Киев, чтобы обсудить это с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, роуминг
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