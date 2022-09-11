Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС – Шмыгаль

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель – быть полноценной частью Европейского союза", – сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основное заключение после 200 дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европе. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", – отметил он.