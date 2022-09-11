Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС – Шмыгаль

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель – быть полноценной частью Европейского союза", – сказал глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.
"Основное заключение после 200 дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европе. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", – отметил он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.