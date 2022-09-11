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Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС – Шмыгаль

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Шмыгаль: Основное заключение после 200 дней этой кровавой войны Украина победила стратегически
Шмыгаль: Основное заключение после 200 дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически
Фото: kmu.gov.ua

Украина имеет амбициозные планы до конца этого года выполнить все семь условий, выдвинутых Европейской комиссией при предоставлении статуса кандидата, и перейти к переговорному процессу относительно членства в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время проходившей 9–10 сентября встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает правительственный портал.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель – быть полноценной частью Европейского союза", – сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основное заключение после 200 дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европе. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", – отметил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, YES, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, Денис Шмыгаль
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