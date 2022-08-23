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Путин вернул в Европу ужасы войны – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Мы будем решительно продолжать нашу работу по противодействию дезинформации
Фон дер Ляйен: Мы будем решительно продолжать нашу работу по противодействию дезинформации
Фото: EPA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи, посвященной Дню памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, упомянула о войне РФ против Украины. Ее заявление 23 августа опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

По словам Фон дер Ляйен, в 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа "эта дата имеет особое значение".

"В этом году [президент РФ Владимир] Путин вернул в Европу ужасы войны вместе с напоминанием о том, что мир нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Болезненная память о прошлом – это не просто отдаленное воспоминание, она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины. Нас вдохновляет мужество тех, кто тогда противостоял несправедливости, и мы выражаем свое уважение и поддержку многим мужчинам и женщинам, которые сегодня вынуждены делать это снова. Украинский народ отдает свою жизнь, чтобы защитить ценности, на которых строится наш союз", – заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня "как никогда ранее мы едины против контролируемой государством российской пропаганды", которая искажает историю, "распространяет заговоры и наказывает тех, кто ей противостоит".

"Мы будем решительно продолжать нашу работу по противодействию дезинформации. И мы позаботимся о том, чтобы те, кто противостоял тоталитаризму, не были забыты", – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Мы не успокоимся, пока вы не победите", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Под временной оккупацией РФ (вместе с территориями, захваченными в 2014 году) находятся часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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