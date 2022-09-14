ГОРДОН
 
 
МИР

"Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина!" Фон дер Ляйен выступила с посланием к Европарламенту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием Европарламенту
Фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием Европарламенту
Фото: EPA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября выступила с ежегодным посланием в Европейском парламенте. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

Свое выступление она начала, вспомнив вторжение России в Украину 24 февраля. Она отметила, с того момента вся Европа "поднялась в знак солидарности": "на пограничных переходах, где нашли убежище беженцам, на улицах, увешанных украинскими флагами, в классах, где украинские дети обрели новых друзей".

"Все мы помним то роковое утро в конце февраля. Европейцы со всего нашего союза проснулись встревоженные увиденным, потрясенные возрождающимся и безжалостным лицом зла, преследуемые звуками сирен и чистой жестокостью войны", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, с момента начала войны в Украине все европейцы нашли мужество "поступить правильно". Глава ЕК подчеркнула, что ЕС может гордиться своей решительной реакцией на вторжение России в Украину. Она отметила, ближайшие месяцы будут непростыми, но "поставлено карту" не только то, что касается Украины, а всей Европы и мира. 

Фон дер Ляйен заявила, Европа была с Украиной с первого дня вторжения: "с фондами и оружием". Она добавила, поддержка ЕС Украины останется "непоколебимой".

"Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина. У мужества есть лицо, лицо украинских мужчин и женщин, противостоящих российской агрессии", – сказала она.

Сегодня глава Еврокомиссии приедет в Киев, чтобы обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

В мае Еврокомиссия предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере до €9 млрд. 12 июля Совет министров стран ЕС согласовал предоставление Украине нового кредита на €1 млрд из пакета макрофинансовой поддержки.

9 сентября министры финансов стран ЕС на встрече в Праге (Чехия) согласовали выделение экономической помощи Украине в размере €5 млрд.

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, помощь, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, роуминг, ЕС, вторжение России в Украину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (220683)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (109047)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (44537)
4
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (31778)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (31595)
6
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (30052)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (24833)
8
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24660)
 
 
 
 