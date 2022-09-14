"Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина!" Фон дер Ляйен выступила с посланием к Европарламенту

Свое выступление она начала, вспомнив вторжение России в Украину 24 февраля. Она отметила, с того момента вся Европа "поднялась в знак солидарности": "на пограничных переходах, где нашли убежище беженцам, на улицах, увешанных украинскими флагами, в классах, где украинские дети обрели новых друзей".

"Все мы помним то роковое утро в конце февраля. Европейцы со всего нашего союза проснулись встревоженные увиденным, потрясенные возрождающимся и безжалостным лицом зла, преследуемые звуками сирен и чистой жестокостью войны", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, с момента начала войны в Украине все европейцы нашли мужество "поступить правильно". Глава ЕК подчеркнула, что ЕС может гордиться своей решительной реакцией на вторжение России в Украину. Она отметила, ближайшие месяцы будут непростыми, но "поставлено карту" не только то, что касается Украины, а всей Европы и мира.

Фон дер Ляйен заявила, Европа была с Украиной с первого дня вторжения: "с фондами и оружием". Она добавила, поддержка ЕС Украины останется "непоколебимой".

"Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина. У мужества есть лицо, лицо украинских мужчин и женщин, противостоящих российской агрессии", – сказала она.

We have brought Europe’s inner strength back to the surface.

With unity, solidarity and determination.



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https://t.co/P2TQ6IpudK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

Сегодня глава Еврокомиссии приедет в Киев, чтобы обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.