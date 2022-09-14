Газовые хранилища Европы заполнены на 84% – фон дер Ляйен

Она отметила, что странам Европы нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии и терминалы сжиженного природного газа (СПГ) для того, чтобы не зависеть от энергоресурсов из России.

"Это дорого стоит. Но зависимость от российского ископаемого топлива обходится гораздо дороже. Мы должны избавиться от этой зависимости по всей Европе", – завила фон дер Ляйен, отметив, что в ЕС уже диверсифицировались от России к надежным поставщикам – таким, как США, Норвегия и Алжир.

По словам главы ЕК, в прошлом году российский газ составлял 40% импорта Евросоюза, на сегодняшний день этот показатель снизился до 9%. Она добавила, что страны ЕС уже накопили в хранилищах 84% необходимого газа, но этого пока недостаточно.

"Россия продолжает активно манипулировать нашим энергетическим рынком. Они предпочитают сжигать газ, а не доставлять его. Этот рынок больше не работает. Кроме того, климатический кризис сильно сказывается на наших счетах. Волны жары увеличили спрос на электроэнергию. Засухи остановили гидро- и атомные электростанции. В результате цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с докризисным периодом", – заявила фон дер Ляйен.

Чтобы справиться с энергетическим кризисом, Еврокомиссия предлагает продолжать экономить ресурсы в пиковые часы. Кроме того ЕК хочет ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, или "солидарный взнос". По словам фон дер Ляйен, эти компании "получают доходы, о которых они даже не мечтали". В виде налога комиссия планирует собрать €140 млрд, которые потом направят на помощь гражданам для оплаты счетов или на субсидирование бизнеса.