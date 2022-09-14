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Газовые хранилища Европы заполнены на 84% – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен призвала страны ЕС избавиться от энергетической зависимости от РФ
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС избавиться от энергетической зависимости от РФ
Фото: EPA

Европейскому союзу необходима "глубокая и всесторонняя реформа рынка электроэнергии". Об этом 14 сентября во время выступления с ежегодным посланием Европарламенту State of the Union заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

Она отметила, что странам Европы нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии и терминалы сжиженного природного газа (СПГ) для того, чтобы не зависеть от энергоресурсов из России. 

"Это дорого стоит. Но зависимость от российского ископаемого топлива обходится гораздо дороже. Мы должны избавиться от этой зависимости по всей Европе", – завила фон дер Ляйен, отметив, что в ЕС уже диверсифицировались от России к надежным поставщикам – таким, как США, Норвегия и Алжир.

По словам главы ЕК, в прошлом году российский газ составлял 40% импорта Евросоюза, на сегодняшний день этот показатель снизился до 9%. Она добавила, что страны ЕС уже накопили в хранилищах 84% необходимого газа, но этого пока недостаточно.

"Россия продолжает активно манипулировать нашим энергетическим рынком. Они предпочитают сжигать газ, а не доставлять его. Этот рынок больше не работает. Кроме того, климатический кризис сильно сказывается на наших счетах. Волны жары увеличили спрос на электроэнергию. Засухи остановили гидро- и атомные электростанции. В результате цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с докризисным периодом", – заявила фон дер Ляйен.

Чтобы справиться с энергетическим кризисом, Еврокомиссия предлагает продолжать экономить ресурсы в пиковые часы. Кроме того ЕК хочет ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, или "солидарный взнос". По словам фон дер Ляйен, эти компании "получают доходы, о которых они даже не мечтали". В виде налога комиссия планирует собрать 140 млрд, которые потом направят на помощь гражданам для оплаты счетов или на субсидирование бизнеса.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Теги: Газпром, Россия, Украина, климат, санкции, Европарламент, Еврокомиссия, электроэнергия, Совет ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, российский газ
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