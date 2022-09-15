"Ваши европейские друзья будут рядом столько, сколько понадобится". Глава Еврокомиссии заверила Зеленского в поддержке Украины

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвой, которую приносят украинцы, когда они теряют свои дома или плачут по своим любимым, которые ушли. Мы никогда не сможем компенсировать то, что вы делаете своей борьбой за демократию, за гуманность, за соблюдение международного верховенства права. Но что мы можем сказать вам – так это то, что ваши европейские друзья будут рядом с вами столько, сколько понадобится, и что мы – друзья навсегда", – заявила она.

Контекст: Европейский союз последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии. ЕС оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь. Также страны блока принимают украинских беженцев. ЕС ввел семь пакетов санкций против России, обсуждается восьмой пакет.