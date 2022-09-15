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"Ваши европейские друзья будут рядом столько, сколько понадобится". Глава Еврокомиссии заверила Зеленского в поддержке Украины

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Фон дер Ляйен прибыла в Киев 15 сентября
Фон дер Ляйен прибыла в Киев 15 сентября
Фото: EPA

Европейский союз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвой, которую приносят украинцы, когда они теряют свои дома или плачут по своим любимым, которые ушли. Мы никогда не сможем компенсировать то, что вы делаете своей борьбой за демократию, за гуманность, за соблюдение международного верховенства права. Но что мы можем сказать вам – так это то, что ваши европейские друзья будут рядом с вами столько, сколько понадобится, и что мы – друзья навсегда", – заявила она.

Контекст:

Европейский союз последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.

ЕС оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь. Также страны блока принимают украинских беженцев.

ЕС ввел семь пакетов санкций против России, обсуждается восьмой пакет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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